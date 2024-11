Calafiori all’Arsenal ha un ruolo indefinito, The Athletic: “Un difensore che fa anche il numero 10”

All’Arsenal ha molta libertà di movimento in campo, e questo non è sempre positivo. Tutto sommato, una buona aggiunta alla squadra.

Nonostante sia appena cominciata la Premier League, si iniziano già a fare i primi sondaggi sui calciatori che si sono rivelati delle sorprese in positivo e negativo di ogni squadra. E The Athletic ha selezionato per l’Arsenal Riccardo Calafiori. L’ex Bologna non è stato giudicato male, ma forse può dare ancora di più.

Calafiori all’Arsenal ha un ruolo indefinito: l’impatto in Premier bene ma non benissimo

The Athletic scrive:

Nonostante abbia impressionato a Euro 2024, c’è ancora un intrigo intorno a Calafiori. Ha fatto solo un’apparizione nelle amichevoli pre-stagionali e altre due presenze prima della sosta nazionali a settembre. Fare il suo debutto da titolare in Premier League contro il Manchester City e segnare nel modo in cui ha fatto gol, avrebbe dovuto sorprendere di più i tifosi; da allora, l’aspetto maggiormente caratteristico del suo gioco è stato l’energia e la libertà con cui si muove in campo. Arriva ad essere a volte anche un numero 10, spostandosi dalla sua posizione abituale di difesa. L’impatto dell’accoppiata con Gabriel Martinelli è stata vantaggiosa per l’Arsenal. Sfortunato nell’ultimo periodo con gli infortuni, è stato comunque una buona aggiunta alla squadra.

Scrive il Telegraph:

“Con il suo passo galoppante e la sua fluente chioma, Riccardo Calafiori dell’Arsenal ha giocato contro il Leicester City come un cavallo selvaggio in libertà. L’italiano è un tipo burrascoso, un difensore tutto azione, e per il pubblico dell’Emirates Stadium è stata un’emozione vederlo caricare nei tackle e correre in avanti per unirsi all’attacco.

L’Arsenal ha dominato il Leicester, ma ha avuto bisogno di un gol nel recupero per vincere la partita, e Calafiori è stato sempre al centro del dramma. Nessun giocatore ha effettuato più tiri in porta del terzino sinistro, arrivato dal Bologna per una cifra iniziale di 34 milioni di sterline (ndr circa 41 milioni di euro), e nessun giocatore ha vinto più duelli o colpi di testa. Nell’arco dei 90 minuti, nessun giocatore ha scatenato più emozioni”.

