Licenziato Juric: il Southampton retrocesso vola verso il record di punti più basso della storia della Premier

Alla Roma lo presero a settembre per “puntare a tutti i trofei della stagione”. In Premier è durato 107 giorni: ha vinto una sola partita

Il Southampton ha licenziato Ivan Juric dopo 107 giorni alla guida del club candidato a registrare il punteggio più basso della storia della Premier League. I Saints sono retrocessi domenica dopo la sconfitta contro il Tottenham, per la prima volta nella loro storia. Dopo la partita Juric è rimasto basito davanti ai tifosi che nemmeno li fischiavano, ha detto ai giocatori di andare a ringraziarli. E poi l0 hanno cacciato.

E si conclude così l’avventura inglese del tecnico che non più tardi di qualche mese, era settembre, fu scelto per sostituire De Rossi alla Roma con uno spettacolare comunicato dei Friedkin: “La strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione”. Ovviamente durò pochissimo, e da quando al suo posto è arrivato Ranieri la Roma vola a ritmi che solo l’Inter riesce a sostenere.

Al Southampton Juric ha vinto solo una partita di campionato, a Ipswich a febbraio, ha raccolto solo quattro punti in 14 partite, il che gli conferisce la media punti a partita più bassa tra tutti gli allenatori che hanno diretto almeno 10 partite di campionato. Hanno perso sette delle ultime otto partite. Hanno 10 punti in classifica. Devono riuscire a fare due punti nelle sette partite rimanenti per superare il record negativo del Derby di 11 punti, datato 2007-08.

