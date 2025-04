Il derby di Manchester visto dal Telegraph: “Come sono caduti in basso i potenti. Erano giganti, ora sono pigmei”

Era dal 1995-96 che Manchester non ha un club in Champions. Lo United ha raggiunto il punteggio più basso della sua storia e le speranze del City per il quarto posto sono a rischio

Il derby di Manchester peggiore degli ultimi decenni. Tra City e United ieri pomeriggio è finita 0-0. Un Telegraph amareggiata parla così:

“Come sono caduti in basso i potenti. Il Manchester United considererà questo pareggio senza reti contro il Manchester City come una specie di vittoria. In questa terra di giganti del calcio, ora sono dei pigmei“.

E continua:

“Sappiamo che da molto tempo lo United è ben lontano dai suoi precedenti traguardi, ma per il City è stato un incontro frustrante in cui non è riuscito a rendersi pericoloso“.

“Era dal 1995-96 che Manchester non ha un club in Champions League e, inoltre ora lo United è praticamente sicuro di raggiungere il suo punteggio più basso di sempre in Premier League. Le speranze del City di finire tra le prime quattro, o addirittura tra le prime cinque sono seriamente in pericolo. Rimangono al quinto posto”.

Questo Derby è stato incredibilmente scarso. Una partita che si è solo trascinata verso un pareggio inevitabile. In effetti, il City sembra ancora più vulnerabile rispetto allo United in fase di transizione. “La fine di un’era li ha colpiti all’improvviso e Guardiola sta iniziando il compito di creare una nuova squadra“.

“Per lo United il campionato è finito. Per il City l’impatto immediato di non vincere, di non trarre vantaggio da un avversario così ferito, potrebbe essere maggiore“.

Non si mettono le mamme in mezzo. Pep Guardiola ricorda la sacralità della regola non scritta che viene infranta da sempre in tutti gli stadi del mondo. Le mamme no. E invece è successo che i tifosi del Manchester United per tutto il derby con il City hanno urlato qualsiasi cosa contro la madre di Phil Foden. Guardiola se l’è presa: “Non è lo United, sono le persone, i tifosi. Siamo molto esposti nel calcio, dirigenti, proprietari e giocatori in particolare. Onestamente, non capisco la testa delle persone che offendono la mamma di Phil, è una mancanza di integrità, di classe e dovrebbero vergognarsi“.

ilnapolista © riproduzione riservata