Ancelotti: «È stato altruismo quello di Mbappé nel cedere il rigore a Bellingham, non mancanza di coraggio»

Il Real Madrid affronterà domani l’Athletic Bilbao in Liga. La conferenza stampa del tecnico dei blancos Carlo Ancelotti.

Ancelotti: «Ho apprezzato l’altruismo di Mbappé nel cedere il rigore a Bellingham»

Il match contro l’Athletic:

«La partita sarà complicata come sempre. Loro sono una grande squadra, stanno facendo molto bene e hanno tante qualità individuali».

Sui rigoristi:

«Se ci sarà un rigore decideremo tra Mbappé e Bellingham chi sta meglio».

Mbappé ha ceduto il rigore al centrocampista inglese nel match contro il Getafe:

«Apprezziamo molto il gesto di altruismo. Mancanza di coraggio? Non lo giudico in questo modo. Per noi è un grande atto di altruismo, è la strada giusta da percorrere».

Tchouaméni rientrerà dopo l’infortunio:

«È pronto a giocare dal primo minuto. Vedremo poi domani».

Sul giovane difensore Asencio:

«È un centrale affidabile, nè motivato e ha contribuito molto in tutte le partite. Per metterlo in panchina, dovrei pensarci molto bene».

Sulla squadra e la situazione in campionato:

«Siamo lì, stiamo combattendo. Quando avremo la squadra al completo con Vinicius, Camavinga e Alaba, competeremo meglio».

Mendy è retrocesso in panchina:

«È una decisione tecnica. Al momento Fran Garcia sta facendo molto bene, porta tanta spinta offensiva. Ha sfruttato molto bene l’opportunità».

