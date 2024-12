È a un punto dal Barcellona con una partita da recuperare. Il Bernabeu capisce il momento e acclama il francese che mostra segnali di risveglio

Il Real Madrid vince ed è virtualmente primo. Mbappé lascia il rigore a Bellingham e poi segna il 2-0

Il Real Madrid batte 2-0 il Getafe ed è a un punto dal Barcellona ma ha una partita da recuperare (quella contro il Valencia). Due a zero con gol di Bellingham e Mbappé. Bellingham ha segnato su rigore. Il francese, dopo l’errore di Liverpool, non lo ha tirato. Poi, però ha segnato il 2-0 con un tiro da fuori area. E se n’è divorati altri. Il Bernabeu lo ha acclamato, consapevole del periodo difficile che sta attraversando il calciatore.

Come scrive l’edizione on line di Diario As:

Il Barcellona di sabato ha portato il sole nella domenica del Madrid. Era come se Anfield o i dibattiti su Mbappé o le decisioni di Ancelotti non ci fossero mai stati. Il Bernabeu non voleva più giudicare ma festeggiare mentre la squadra stava recuperando tutte le maglie perdute: quella della combattività, quella della regolarità (in campionato, non esageriamo) e persino il primo posto che è di nuovo a portata di mano. (…) Mbappé ha segnato un gol da Mbappé (e poi ne ha sbagliati tre da Mbappé degli ultimi tre mesi) e si è avvicinato alla sua versione migliore.

Il Real Madrid torna col tridente senza Vinicius

Ancelotti riprende il modello originale del tridente, con Brahim per Vinicius, Mbappé sulla fascia sinistra e Rodrygo nel ruolo di nove. L’italiano non è un tecnico che azzarda e tanto meno ora, quando la squadra è obbligata a volare con un solo motore. Per quasi mezz’ora, il piano Getafe ha funzionato. Poi, rigore per trattenuta insistita su Rüdiger su calcio d’angolo. Bellingham ha trasformato il rigore mostrando sangue freddo. Mbappé non si è nemmeno avvicinato. (…) Poi è arrivata la redenzione. Mbappé è tornato per un istante ad essere il Mbappé che Florentino e il mondo hanno conosciuto. Ha ricevuto palla da Bellingham sulla sinistra, si è liberato dalla presa di Iglesias e ha fatto partire un destro rasoterra, preciso, da fuori area, che è entrato in porta dopo aver colpito il palo. È stato un po’ di sollievo, forse l’inizio di qualcosa.

