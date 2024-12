Ancelotti: «Chiedo a Babbo Natale di non ricevere più critiche nel 2025»

In conferenza: «Il calendario dei calciatori è più faticoso delle conferenze, il 10% sono domande brutte a cui è difficile rispondere, ma alla fine ci si divertite»

Domani il Real Madrid torna al Bernabue e accoglie il Siviglia per la 18esima giornata de La Liga. Ancelotti, tecnico del Real, presenta in conferenza stampa il match.

Ultima partita del 2024:

«Torniamo a casa dopo tante trasferte. Finire l’anno qui è emozionante per noi e vogliamo finirlo bene. Abbiamo ben chiaro che vogliamo finire l’anno con una vittoria».

Ancelotti su Mbappé:

«Penso che il suo periodo di adattamento sia finito, è più motivato, più entusiasta di essere qui. Aveva bisogno di adattarsi ma ora è finito».

L’altro big match di giornata è Barcellona – Atletico:

«Sarà un campionato molto più competitivo rispetto agli altri anni, come quello tra Barcellona e Madrid. Adesso l’Atlético Madrid lotterà».

Un bilancio dell’anno:

«Ce ne sono tanti che sono più contenti, è stata una grande stagione. Irripetibile, non so, dipende dalla rosa, che è di altissimo livello. Sollevare la Champions contro il Borussia è stata un momento molto felice. Non abbiamo perso molte partite, ma forse la più triste è stata la sconfitta contro il Barcellona al Bernabéu, chiedo a Babbo Natale di non ricevere più critiche nel 2025».

La partita con il Siviglia:

«Sarà una partita difficile, è una partita rischiosa, dobbiamo fare un ultimo sforzo».

Ancora sul bilancio dell’anno:

«Il calendario dei calciatori è più faticoso delle conferenze stampa, il 10% sono domande brutte a cui è difficile rispondere, ma alla fine ci siamo divertiti. Per fortuna non sono noiose».

Arrabbiato durante la partita:

«Questo è un tema di cui parliamo con i giocatori, perdite inutili. A volte, durante una giocata, perdiamo palla, corriamo rischi che non servono».

Ancelotti sugli indisponibili:

«Mendy sarà disponibile per domani, Alaba è disponibile per il ritorno a gennaio. Gli infortuni non hanno permesso a Mendy di esprimere il suo massimo livello. Lucas e Fran hanno fatto bella figura e hanno dato il loro contributo alla squadra. Valverde, non credo di metterlo sulla fascia, tranne in caso di emergenza. Stiamo allenando Raúl lì, penso che per le sue caratteristiche possa fare bene».

Nota per l’anno 2024:

«Dò un voto eccezionale tenendo conto di tutte le complicazioni che abbiamo avuto. Nonostante ciò, abbiamo vinto cinque titoli. Per il 2025 chiedo: lottare, lottare e vincere la Champions League».

Evoluzione di Mbappé:

«Per quello che ho visto si combinano bene e si adattano (Rodrygo, Vini, Mbappé). Mbappé deve migliorare nella continuità, la verità è che non gli chiedo di essere coinvolto nel gioco, la sua caratteristica è la spregiudicatezza. Ed è quello che chiediamo».

