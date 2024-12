Adani: «Il Napoli a Genova ha fatto due gol di testa e ha preso la traversa. La parata di Meret su Pinamonti è un capolavoro»

A Viva el Futbol: «È vero che Lukaku è meno devastante, ma è difficile sostituirlo. Meret ha fatto parate veramente difficili»

Anche Lele Adani commenta la prestazione del Napoli a Marassi contro il Genoa. A Viva el Futbol sottolinea le grandi parate di Meret e la prestazione opaca di Lukaku che, comunque, resta una pedina fondamentale nello scacchiere di Conte.

Adani: «Lukaku al Napoli è meno devastante»

Le parole di Lele Adani:

«Partita fatta benissimo. Il primo tempo sottolineo che il Napoli ha fatto due gol di testa e dopo 3 minuti ha preso la traversa sempre di testa. Quindi i cross laterali e comunque il predominio anche degli inserimenti e del centravanti rimangono. Il secondo tempo, il Genova poteva tranquillamente pareggiare. Anzi Meret ha fatto una grandissima partita, le parate sono veramente difficili, sono proibitive perché poi la palla ti scappa via. Per me quella su Pinamonti è un capolavoro onestamente. Complimenti anche al Genoa per la partita fatta perché ha attaccato fino alla fine, probabilmente avrebbe anche meritato il pari per me ehm.

Leggi anche: Cassano: «Conte ha detto la verità, ha lanciato un messaggio alla società e anche a Lukaku»

Allora Lukaku. Io rilancio Prendendo come spunto. Lukaku non è più quello dell’Inter, siamo d’accordo: è meno dirompente, meno devastante. Fa più fatica ad associarsi con la squadra. Quindi, non solo per se stesso ma anche per gli altri è meno dominante. Se Lukaku non regge palla è un problema, perché s’appoggiano molto su di lui. Io non vi chiedo se Lukaku è più quello di una volta. Se non va così bene perché non va così bene, voi come lo sostituite Lukaku? Se decidi di privartene, dobbiamo andare sul mercato».

Leggi anche: Lukaku è il pilastro del progetto di Conte: in Serie A sa ancora fare la differenza (Repubblica)

ilnapolista © riproduzione riservata