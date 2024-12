Cassano: «Conte ha detto la verità, ha lanciato un messaggio alla società e anche a Lukaku»

A Viva el Futbol: «Conte dà tempo a Lukaku perché l’ha voluto lui, però nella realtà dei fatti non è quello che lui ha lasciato all’Inter»

Al consueto appuntamento con Viva el Futbol, Adani, Cassano e Ventola commentano la giornata di Serie A. Le parole di Antonio Cassano sull’ultima partita del Napoli di Conte contro il Genoa:

«Conte l’altro giorno ha detto bene, il suo primo tempo migliore da quando è a Napoli, ha fatto una partita meravigliosa. Il Genoa non è mai ripartito, è stato lì, coperture preventive, possesso palla, verticalizzazione, giocare a due tocchi, ha fatto una partita favolosa».

Nella realtà dei fatti Lukaku non è più quello che Conte ha lasciato all’Inter

Cassano poi continua:

«Mi è piaciuto Conte perché Politano alla giornalista dice: «Cosa vi ha detto Antonio Conte? Di non far rientrare in partita e di continuare a fare quello che abbiamo fatto il primo tempo» . Dopo 5 minuti loro, un mezzo errore di Anguissa, però prima aveva fatto una gran parata ancora a Meret sul tiro di Pinamonti. Lui è stato onesto. Ha detto “io devo dire la verità, abbiamo fatto una partita bruttissima e quando io dico determinate robe tanta gente deve iniziare a capire che c’è un percorso da fare.

Conte ha detto la realtà dei fatti e secondo me è stato anche un messaggio per determinati tipi di giocatori, soprattutto per la società. Perché lui vuole qualcosa. Io ho l’impressione che lui possa anche volere qualcosa in avanti, proprio centravanti. Io son convinto che lui, ovviamente ha dato quel tempo a Lukaku e glielo dà perché l’ha voluto lui, però nella realtà dei fatti non è quello che lui ha lasciato all’Inter. Adesso stoppa la palla a tre metri, l’altro giorno ha avuto anche due occasioni. Sta diventando un problema per come lo immaginava lui. Occhio che Conte mette in competizione Neres non con Politano. Neres è un giocatore forte, questo ogni volta che gioca fa la differenza, ha fatto già sei assist. Lo metti a destra lo metti a sinistra. Lukaku se Lukaku è questo… Lukaku ha ancora due anni. Il lavoro fatto dal Napoli fino ad adesso è da 10» .

