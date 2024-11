L’olandese non si è mai adattato al nuovo club e ritroverebbe Thiago Motta, che lo ha lanciato a Bologna. L’alternativa è Raspadori, ma la trattativa è più complessa.

L’avventura di Joshua Zirkzee al Manchester United potrebbe terminare già dopo pochi mesi. Una trattativa con la Juventus per gennaio è possibile, dato che l’olandese potrebbe ritrovare il tecnico che lo ha lanciato a Bologna, Thiago Motta. Inoltre, i bianconeri sono alla ricerca di un vice Vlahovic.

Zirkzee vuole lasciare lo United, la Juventus potrebbe prenderlo in prestito

La Stampa scrive:

L’attaccante olandese sta vivendo un periodo di grande difficoltà al Manchester United, tra problemi di ambientamento ed equivoci tattici. E’ fermo al gol segnato al debutto in Premier League, poi progressivamente ha perso spazio e fiducia. Il ribaltone in panchina (Amorim nuovo tecnico) ha definitivamente aperto il caso, Zirkzee potrebbe già essere fuori dai piani dello United. E chiede ai suoi agenti di trovargli un’altra sistemazione già a gennaio.

D’altronde, già in estate la Juve aveva accarezzato l’idea di portarlo a Torino, ma avrebbe dovuto pagare la clausola rescissoria di 42,5 milioni. L’unica rotta percorribile per lo United è il prestito per tutelare l’investimento di pochi mesi fa. Zirkzee potrebbe giocare sia come sostituto di Vlahovic, sia accanto al serbo.

Tra le alternative c’è anche Giacomo Raspadori del Napoli. Continua il quotidiano:

E’ tra gli altri scontenti in Europa. Conte lo utilizza col contagocce, per quanto sia difficile convincere il Napoli a cederlo a una diretta concorrente come la Juventus.

Il Daily Mail scrive che Ten Hag non avrebbe voluto Zirkzee (in Italia considerato un incrocio tra Van Basten, Ibrahimovic e Bobby Charlton) allo United. Non solo ma quando lo ha visto arrivare, è rimasto contrariato per le sue condizioni di forma. Era sovrappeso. calciatore che lo United ha pagato la bellezza di 36,5 milioni di sterline, ossia circa 43 milioni di euro. Già Ten Hag non lo voleva, poi è arrivato pure sovrappeso.

In Inghilterra ricordano che il 23enne olanedese ha segnato un solo gol in Premier League, nella partita d’esordio contro il Fulham. Gol che – precisa il Daily Mail – ha segnato con un banale tap-in ossia un tocco davanti alla porta. Da allora non più segnato. Non è più patito titolare dalla sconfitta per 3-0 contro il Tottenham alla fine di settembre.

ilnapolista © riproduzione riservata