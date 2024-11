Zieliński perde 5-1 col Portogallo e poi si fa la foto con Ronaldo. In Polonia: “Ma non abbiamo dignità?”

La Polonia ha perso 5-1 contro il Portogallo in Nations League. E Zielinski nel post-partita si è fatto la foto con Ronaldo (che aveva segnato due gol) come un tifoso qualsiasi. In Polonia non l’hanno presa bene.

La Polonia ha perso 5-1 contro il Portogallo in Nations League. E Zielinski nel post-partita si è fatto la foto con Ronaldo (che aveva segnato due gol) come un tifoso qualsiasi. In Polonia non l’hanno presa bene.

La Polonia ha perso 5-1 contro il Portogallo in Nations League. E Zielinski nel post-partita si è fatto la foto con Ronaldo (che aveva segnato due gol) come un tifoso qualsiasi. In Polonia non l’hanno presa bene.

Scrive il Daily Mail.

Il Capitano della Polonia Piotr Zieliński risponde alle critiche dopo la foto con Cristiano Ronaldo

“L’ex difensore polacco Jacek Bąk ha accusato Zielinski e Zalewski di “non avere dignità” per aver sorriso accanto a un uomo che ci ha “fottuto” quella stessa notte. Ma Zielinski ha risposto: ‘Nicola e io ci siamo avvicinati, abbiamo chiesto una foto e l’abbiamo scattata. Né Cristiano né noi abbiamo avuto problemi, tutto qui.“, ha spiegato il Daily Mail.

Piotr Zieliński ha risposto quindi alle critiche, difendendo la foto insieme al suo “idolo”.

La precisazione di Zieliński: «Non mi interessa quello che succede sui social media. Per me Cristiano Ronaldo è uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Avevo voglia di fare una foto e l’ho fatta. Questo è tutto. Perché è sconveniente? Abbiamo perso la partita, ma cosa devo fare? Nascondermi in un angolo? Mi sono avvicinato a lui e gli ho chiesto una foto e basta. Questo è quello che mi sentivo di fare. Lui (Bak) ha il diritto di avere la propria opinione. Ma non credo che ci fosse qualcosa di sbagliato in questo».

La lamentela di Jacek Bąk verso l’ex Napoli

Conclude il Daily Mail: “Bąk, 51 anni, sembrava chiedere conseguenze disciplinari per Zielinski, che ha 98 presenze, e il 26 volte nazionale Zalewski. «I tempi erano diversi. Perdiamo 5-1 e chiedo una foto a Ronaldo? Il calciatore che ci ha fottuti un attimo prima? Davvero non abbiamo dignità in noi?» Oggi i social sono la cosa più importante ed è meglio postare per primi una foto con Ronaldo? Non è questa la strada da percorrere. Lo diciamo con forza: l’allenatore Michał Probierz deve reagire. Mancava solo che si facesse una foto con Ronaldo, o magari scambiasse la casacca con Roberto Martínez. Credo di non essere adatto a questi tempi. È triste. Credo di essere fatto di tutt’altra stoffa. Il mondo di oggi purtroppo è così». Bąk ha 96 presenze con la nazionale polacca tra il 1993 e il 2008, il che lo colloca al 10° posto nella classifica di tutti i tempi. L’ex capitano della Polonia Jacek Bąk ritiene che “i social media siano la cosa più importante” per il fuoriclasse dell’Inter. Anche il centrocampista Nicola Zalewski è stato criticato per aver fatto una foto con Ronaldo dopo il massacro“.

Leggi anche: Bentancur, sette giornate di squalifica per avere detto, a proposito di Son, “tanto i coreani sono tutti uguali”