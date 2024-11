Bentancur, sette giornate di squalifica per avere detto, a proposito di Son, “tanto i coreani sono tutti uguali”

Sette giornate di squalifica e una multa di 100mila sterline per Rodrigo Bentancur. Gliele ha comminate la federazione inglese per una frase definita insulto razziale quando in un’intervista a una tv uruguaiana, a proposito del compagno di squadra del Tottenham Son Heung-min, ha detto: «sono tutti uguali».

Il Times ricorda che Bentancur sarà indisponibile fino al 19 dicembre, salterà le partite di Premier contro Manchester City e Chelsea. Non potrà giocare contro Fulham, Bournemouth e Southampton.

Scrive il Times:

Bentancur era in un programma televisivo uruguaiano a giugno, quando il conduttore gli ha chiesto la maglia di un giocatore del Tottenham. Bentancur rispose: «Sonny?», prima di aggiungere: «Potrebbe essere anche il cugino di Sonny perché sembrano tutti uguali».

Tre mesi dopo l’incidente, la Football Association (Federcalcio inglese) ha messo sotto accusa Bentancur, e ora due mesi dopo, per il centrocampista è arrivato il verdetto. Secondo la Federazione, a settembre Bentancur è stato accusato di presunta “cattiva condotta in relazione a un’intervista ai media” dopo aver “agito in modo improprio e/o usato parole offensive o di discredito”. Bentancur è stato anche accusato di “violazione aggravata” poiché i suoi commenti “includevano un riferimento, esplicito o implicito, alla nazionalità e/o alla razza e/o all’origine etnica”.

Bentancur si è scusato pubblicamente per i suoi commenti.

Il Times ricorda che Edinson Cavani, ex attaccante del Manchester United e dell’Uruguay, fu squalificato per tre partite e multato di 100mila sterline per aver usato la parola “negrito” in un post su Instagram.

Rodrigo Bentancur has apologied to Tottenham team-mate Son Heung-min after making a comment about the appearance of South Koreans.

On Uruguayan TV, he said: “Sonny, or a cousin of Sonny, they all look the same.”pic.twitter.com/mClHZeY08F

— Sacha Pisani (@Sachk0) June 15, 2024