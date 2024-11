Tutti pazzi per Gyokeres: lo Sporting chiede 75-85 milioni. Chelsea, Arsenal e United interessati (Times)

Ha una clausola rescissoria da 100 milioni, ma i portoghesi potrebbero liberarlo anche a meno l’estate prossima. Anche i sauditi lo monitorano.

Tutti pazzi per Viktor Gyokeres, l’attaccante dello Sporting Lisbona che ieri ha segnato una tripletta contro il Manchester City. Lo svedese, che fino a due anni fa giocava in Championship al Coventry City (serie B inglese), potrebbe liberarsi la prossima estate per 63 milioni di sterline (circa 75 milioni di euro). Lo scrive il Times.

Gyokeres nei radar di Chelsea, Arsenal e Manchester United

Sono stati informati i club di Premier League, riporta il quotidiano britannico. Manchester United, Chelsea e Arsenal sono interessati. Ha una clausola rescissoria di 100 milioni nel suo contratto, che scade nel 2028; ma lo Sporting potrebbe lasciarlo partire anche per una cifra inferiore, accettando tra i 75 e gli 85 milioni per lui. Era arrivato dal Coventry per 20 milioni di sterline (24 milioni di euro). L’Arsenal lo monitorava già la scorsa stagione, ma ha deciso di non fare offerte per lui, mentre il Chelsea potrebbe essere alla ricerca di centravanti per il prossimo anno.

Ma lo svedese ha un buon rapporto col suo ex tecnico Ruben Amorim, che ha firmato per lo United. Continua il Times:

Il 39enne portoghese ha escluso la possibilità di fare offerte per Gyokeres a gennaio, ma non ha escluso l’idea di provare a prenderlo in estate. Ha segnato 66 gol in 67 presenze allo Sporting ed è stato capocannoniere della Primeira Liga la scorsa stagione, con 29 gol. Ci sono anche club sauditi interessati a lui.

Lo svedese era tra gli scontenti per la partenza di Amorim

Com’era ovvio che fosse, i leader dello spogliatoio biancoverde non sono molto contenti della scelta del proprio tecnico. Lo riporta il quotidiano portoghese O Jogo:

La notizia dell’interesse dei Red Devils e della possibilità che l’allenatore se ne vada ha lasciato particolarmente insoddisfatti gli atleti con un mercato più ampio, come nel caso di Gyokeres e Hjulmand, che avevano proposte di partenza nella finestra di mercato estiva , ma che erano stati “incoraggiati” a restare allo Sporting a causa del progetto del secondo campionato e della continuità di Rúben Amorim. Anche Pedro Gonçalves ha interrogato l’allenatore, esprimendo frustrazione per la partenza di Amorim.

