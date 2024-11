Spalletti: «Una ragazzo che uccide un altro ragazzo si porterà dietro il rimorso per tutta la vita»

Il ct della Nazionale a RadioRai: ««Bisogna prevenire, informare, fare capire che per chi uccide un ragazzo, dopo un gesto del genere, inizia l’incubo»

A poche ore dalla sfida di questa sera della Nazionale Italian contro il Belgio, valido per la Nations League, il commissario tecnico, Luciano Spalletti, ha parlato a RadioRai

Le parole di Spalletti

Il duello tra due giocatori del Napoli, Buongiorno e Lukaku?

«Per Buongiorno è un vantaggio marcare un avversario che conosce bene, anche se spostarlo è difficile. Dovrà anticiparlo, magari anche con l’aiuto di un mediano».

La piaga degli omicidi tra minorenni?

«Bisogna prevenire, informare, fare capire che per chi uccide un ragazzo, dopo un gesto del genere, inizia l’incubo: ti porterai dietro il rimorso per tutta la vita, non smetterà mai di torturarti per il male che hai fatto».

