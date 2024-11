Sainz: «Finché Alonso sarà in F1, io sarò sempre un po’ nella sua ombra»

A Auto Motor und Sport: «Williams? Non è stata una decisione facile. Ho molto rispetto per il marchio Audi, ma Williams è in un momento simile a quando ho iniziato alla McLaren»

Carlos Sainz ha rilasciato un’intervista a Auto Motor und Sport, sito tedesco dedicato al motorsport. Per il pilota spagnolo sono le ultime gare con la Ferrari, la prossima stagione si unirà alla Williams. Sul suo futuro si è detto tanto, sembrava potesse diventare il compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull, invece Carlos ha scelto una strada diversa.

Carlos Sainz: «Williams? Non è stata una decisione facile. Ho molto rispetto per il marchio Audi»

In Messico la sua ultima vittoria ì:

«Significa molto per me, perché non volevo lasciare la Ferrari senza vincere di nuovo con questa squadra. Ciò avrebbe lasciato un retrogusto amaro al momento dei saluti».

Le altre vittorie hanno tutte un sapore diverso:

«La prima vittoria a Silverstone è, ovviamente, sempre la più emozionante. Ma Singapore ha significato molto per me anche a causa dello stato in cui si trovava la Formula 1 con il dominio di Max. L’Australia era particolarmente vicina all’appendicite e ad Hamilton, che era stato anche pubblicato solo un mese fa volevo fare una dichiarazione di intenti. Tutta la mia famiglia era lì in Messico, forse era l’ultima possibilità di vincere una gara per la Ferrari. Hanno tutte un significato speciale, sono orgoglioso di tutti e quattro».

Il suo confronto con Leclerc:

«Siamo stati molto equilibrati con Leclerc. Ci sono stati alcuni fine settimana in cui Charles era un po’ più avanti, a Monza era sei millesimi davanti a me in qualifica. Ti viene da pensare: se non avessi commesso qualche errore qua e là, avresti continuato con la strategia della sosta unica e avresti vinto con la Ferrari. Ho sempre dato il massimo e anche nei fine settimana, quando Charles usciva di più, non ero mai lontano».

Spiega anche la sua scelta di andare alla Williams:

«Non è stata una decisione facile. C’erano diverse buone opzioni fino al giorno in cui ho firmato. Alla fine ho dovuto seguire il mio istinto. Ho molto rispetto per il marchio Audi. Mio padre mi ha detto mille volte quanto sarebbero stati bravi volevo aiutare a costruire qualcosa, ma allo stesso tempo volevo ottenere buoni risultati a breve termine».

E ancora:

«Secondo me, la Williams era l’opzione migliore. Continuo a sostenere questa decisione. Il tempo dirà se avevo ragione. La mia intuizione mi ha detto che questo progetto con James Vowles era la soluzione migliore a breve e medio termine. Sento che la Williams sia in un punto simile a quello in cui mi trovavo io quando ho iniziato alla McLaren. Sono in ascesa. Il mio obiettivo è accelerare questa tendenza al rialzo».

E la RedBull? Marko ha detto che il rapporto tra Max e Carlos non funzionerebbe:

«Penso che andrei d’accordo con Max. Alla Toro Rosso avevamo 16 e 19 anni. Adesso siamo diventati molto più maturi. In Toro Rosso ti mettono in squadra e ti dicono: lottate tra di voi e vedremo chi è il migliore e chi viene promosso in Red Bull. Ecco perché esiste la Toro Rosso»..

E su Alonso dice: sarà qui sarò sempre un po’ nella sua ombra.

Carlos Sainz

«Finché Fernando correrà in Formula 1, per gli spagnoli sarà sempre il Fernando che ha conquistato la F1 e stabilito nuovi record nazionali. La gente in Spagna adora ancora Fernando. Ho vinto gare con la Ferrari, che è tanto, ma finché è qui sarò sempre un po’ nella sua ombra, ma è anche comprensibile, sono stato il suo più grande fan per dieci anni, quindi capisco perché tutti i tifosi, i giornali e le televisioni si comportano così».

