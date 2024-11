Real Madrid su Hermoso per colmare il gap difensivo (Marca)

I blancos hanno al momento solo Rudiger e Asencio per la difesa centrale. Lo spagnolo della Roma gradirebbe un ritorno in patria.

Il Real Madrid è in emergenza per la difesa centrale. Con Militao fuori tutta la stagione per la rottura del crociato e Alaba che dovrebbe rientrare a gennaio, gli unici rimasti sono Rudiger e il giovane Asencio, che ha esordito questo weekend con un assist per Bellingham. Il club, secondo quanto riportato da Marca, avrebbe messo gli occhi su Mario Hermoso, attualmente alla Roma, per il mercato invernale.

Il Real Madrid interessato a Hermoso per colmare il gap difensivo

Il quotidiano scrive:

Il Real Madrid ha aggiunto Mario Hermoso alla lista per il futuro difensore. Il 29enne ex Atletico Madrid è passato alla Roma a parametro zero, dopo il mancato rinnovo con i Colchoneros. Tuttavia, ci sta mettendo un po’ per adattarsi alla sua nuova squadra. Da sempre apprezzato nello staff dei blancos, è tornato nei radar del club. Il difensore gradirebbe un ritorno in Liga. La sua capacità di giocare in due posizioni (centrale e terzino) e l’esperienza in Champions League potrebbero essere a suo favore di fronte a una decisione finale del Real.

Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport, scrive della Roma e di Hermoso. Le acque sono già agitate:

Hermoso è un centrale di buona tecnica, addirittura “arrogante” quando ha il pallone tra i piedi, ma anche all’Atletico Madrid non brillava nella fase strettamente difensiva.

Il Real Madrid è rimasto con tre difensori

Scrive El Pais che contro l’Osasuna, “è arrivato all’intervallo con tre infortuni, tra cui un altro infortunio al crociato, il quinto negli ultimi 15 mesi”.

“In questa occasione, Éder Militão si è rotto il ginocchio destro e probabilmente anche una lesione di entrambi i menischi, secondo il club. Il tempo di scarico di questi contrattempi di solito non è inferiore a nove mesi. Come se non bastasse, l’unico terzino destro rimasto in piedi, Lucas Vázquez, ha subito un infortunio all’adduttore sinistro che, in assenza di test definitivi, lo terrà fuori “mai meno di tre settimane”, ha detto il club. E un po’ prima, Rodrygo ha lasciato per problemi nel retto femorale della gamba sinistra. Nel suo caso, calcolano che il tempo di assenza sarà intorno al mese. L’attaccante era tornato martedì da un problema al tendine del ginocchio nella stessa gamba. Al momento, ha solo tre difensori sani in prima squadra: un difensore centrale (Rüdiger) e due mancini (Fran García e Mendy)“.

