Perù, un fulmine durante una partita di calcio provoca un morto e diversi feriti

Un calciatore è morto e diversi sono rimasti feriti questa domenica in Perù dopo essere stati colpiti da un fulmine durante una partita. Secondo i media locali, il calciatore defunto è il difensore José Hugo de la Cruz Meza. Inoltre, il portiere Juan Choca è in gravi condizioni, con gravi ustioni. Non si conosce lo stato di salute degli altri giocatori colpiti dal fulmine.

La tragedia è avvenuta intorno alle 16 (21:00 GMT) allo stadio Coto Coto, a Chicha, situato nel dipartimento di Huancayo , dove giocavano sotto un temporale due squadre locali: Juventud Bellavista e Familia Chocca .

Un video mostra il momento preciso del fulmine che ha colpito diversi calciatori

⚽️🌩 Impacto de rayo en partido de fútbol deja un muerto y varios heridos Un jugador falleció y varios resultaron heridos en el estadio Coto Coto, en Chilca, Perú, durante un partido de fútbol entre C.D. Juventud Bellavista y U.D. Familia Chocca. El trágico incidente se produjo… pic.twitter.com/DBDLZzXfwV — Sepa Más (@Sepa_mass) November 4, 2024

I feriti sono stati immediatamente trasferiti all’ospedale, dove José Hugo de la Cruz Meza è morto all’arrivo.

César Ramos, direttore della Protezione civile, ha dichiarato al quotidiano locale Correo che il fulmine ha colpito De la Cruz perché il giocatore aveva un braccialetto di metallo: «È stato come una calamita»

