Pallone d’Oro, 41 punti hanno separato Rodri da Vinicius (L’Équipe)

L’Équipe ha reso noto i dettagli delle quote del Pallone d’Oro 2024: sono stati soltanto 41 i punti che hanno separato Rodri e Vinicius Jr. In molti, Real Madrid compreso, pensavano che avrebbe vinto quest’ultimo. Qualcuno ha gridato anche allo scandalo. La squadra madrilena non si è nemmeno presentata alla serata di gala prevista per la cerimonia della consegna del premio. Ecco la distribuzione dei voti dei giurati: “Pallone d’Oro maschile per Rodri, Pallone d’Oro Femminile per Aitana Bonmati ma anche Kopa Trophy (Lamine Yamal), Yachine Trophy (Emiliano Martinez) e Johan Cruyff Trophies (Carlo Ancelotti ed Emma Hayes): questo sabato 9 novembre uscirà in edicola – in vendita con la Squadra-France Football dedicato alla 68esima cerimonia del Pallone d’Oro, che si è svolta lo scorso 28 ottobre al teatro Châtelet di Parigi“. L’Équipe annuncia che nel numero speciale che uscirà, ci sarà il tanto atteso dettaglio dei voti, paese per paese, dei giornalisti specializzati.

“Quest’anno, 99 giurati dei primi 100 paesi FIFA per gli uomini (solo la Siria non ha votato) e 49 giurati dei primi 50 paesi FIFA per le donne (senza Costa Rica) hanno dato la loro top 10 (15 punti per il 1°, quindi 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 pt). E, va notato che questo è stato gradualmente in ballottaggio tra Rodri e Vinicius Jr. per il Pallone d’oro maschile“.

Pallone d’Oro, L’Équipe: “41 punti tra Rodri e Vinicius Jr”

Scrive ancora L’Équipe:

“41 Il numero di punti che separano il vincitore del Pallone d’Oro, lo spagnolo del Manchester City Rodri, dal suo secondo classificato, il brasiliano del Real Madrid Vinicius Jr. Questo non è un record in termini assoluti nella storia del trofeo. Ma è un margine basso. Quest’anno il nuovo criterio assegna 15 punti al giocatore al primo posto.

7 i giocatori, esclusi Rodri e Vinicius Jr., che sono comparsi almeno una volta al primo posto della classifica stilata dai giornalisti. Jude Bellingham (5 primi posti), Dani Carvajal (4) e Toni Kroos (2). Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lautaro Martinez e… Ademola Lookman sono stati tutti citati una volta nel numero 1.

La classifica finale del Pallone d’Oro 2024

1. Rodri (Espagne, Manchester City)

2. Vinicius Jr. (Brésil, Real Madrid)

3. Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid)

4. Dani Carvajal (Espagne, Real Madrid)

5. Erling Haaland (Norvège, Manchester City)

6. Kylian Mbappé (France, Paris-SG)

7. Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan)

8. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone)

9. Toni Kroos (Allemagne, Real Madrid)

10. Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich)

11. Phil Foden (Angleterre, Manchester City)

12. Florian Wirtz (Allemagne, Leverkusen)

13. Dani Olmo (Espagne, RB Leipzig)

14. Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta Bergame)

15. Nico Williams (Espagne, Athletic Bilbao)

16. Granit Xhaka (Suisse, Leverkusen)

17. Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid).

18. Emiliano Martinez (Argentine, Aston Villa)

19. Martin Ödegaard (Norvège, Arsenal)

20. Hakan Çalhanoglu (Turquie, Inter Milan)

21. Bukayo Saka (Angleterre, Arsenal)

22. Antonio Rüdiger (Allemagne, Real Madrid)

23. Ruben Dias (Portugal, Manchester City)

24. William Saliba (France, Arsenal)

25. Cole Palmer (Angleterre, Manchester City, Chelsea)

26. Declan Rice (Angleterre, Arsenal)

27. Vitinha (Portugal, Paris-SG)

28. Alejandro Grimaldo (Espagne, Leverkusen)

29. Artem Dovbik (Ukraine, SK-Dnipro 1, Gérone)

30. Mats Hummels (Allemagne, Dortmund)

