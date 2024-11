Real Madrid, Ancelotti e i giocatori a confronto nello spogliatoio

Il racconto di Marca: confronto teso anche se costruttivo, alla ricerca di soluzioni. Sotto accusa pure la preparazione fisica

Il giornale spagnolo Marca raccontato del confronto tra Ancelotti e i suoi calciatori dopo i pessimi risultati del Real Madrid. Nel prossimo match di Liga (domani) i Blancos ospiteranno l’Osasuna. Un confronto che il quotidiano spagnolo ha definito teso.

Carlo Ancelotti e l’incontro teso con i suoi calciatori nello spogliatoio

Si è parlato soprattutto di momenti di nervosismo, visto l’andamento della squadra:

“L’incontro è stato teso, come richiede il momento della squadra. Non è stata la giornata delle pacche sulle spalle ma del riconoscimento di quanto fatto e, soprattutto, di quanto non è stato fatto, cosa che sembra evidente nelle ultime partite. Nessuno ha cercato i colpevoli, ma hanno cercato le soluzioni“.

Tuttavia questo incontro privatissimo ha fatto bene alla formazione madrilena che adesso però dovrà dimostrare sul campo che qualcosa sia effettivamente cambiato:

“La conclusione del colloquio è stata positiva. C’è l’impegno al cambiamento, alla ricerca di soluzioni, da parte di entrambi partiti che forse sono tre se includiamo il problema della preparazione fisica. Infatti nell’allenamento di giovedì, subito dopo l’incontro, si sono viste cose diverse. Ora il tutto deve essere trasferito sul campo di gioco“.

“I calciatori esperti dovrebbero essere i primi a trainare una macchina che in questo momento non ha abbastanza energie per andare avanti. Mettere i giovani in vetrina adesso può essere dannoso o almeno questo è quello che si pensa a Valdebebas“.

Leggi anche: Ancelotti: «Sono state notti lunghissime. È molto chiaro: il nostro problema è difensivo, non offensivo»

Ancelotti mai così duro

Naturalmente i calciatori erano più che consapevoli delle prove negative ottenute finora, ma non avevano mai visto il proprio allenatore, Ancelotti rivolgersi con toni così energici:

“Nel colloquio ci sono stati momenti di tensione e la conclusione è stata chiara a tutti perché sapevano di trovarsi in una situazione estrema. Dicono che raramente Ancelotti sia stato così energico. Hanno visto il problema con i loro occhi, visivamente, e sanno che spetta a loro far sì che il brutto periodo possa finire. Ne hanno parlato, ma ora dobbiamo trasferirlo sul rettangolo di gioco verde“.

ilnapolista © riproduzione riservata