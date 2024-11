Il Galatasaray punta ad acquisire una percentuale sulla futura rivendita di Osimhen

Osimhen si trova bene in Turchia, lo ha affermato lo stesso attaccante del Napoli qualche giorno fa in un’intervista e si vede, considerando che Victor sta macinando gol al Galatasaray. L’idillio sembra così perfetto che qualche giorno fa il quotidiano turco “Sozcu” ha annunciato che il Galatasaray sarebbe pronto a fare un’offerta per acquistarlo a titolo definitivo.

Un’operazione pensata innanzitutto come azione di disturbo ai rivali del Galatasaray, che pure sono intenzionati ad acquistare Osimhen a titolo definitivo. Ne ha parlato anche Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, confessando di star valutando l’ipotesi di ricevere una commissione dalla futura cessione di Osimhen: «Stiamo disputando una stagione di successo e Osimhen quest’anno è il nostro top player. Commissione sulla futura vendita di Osimhen? Magari prenderemo in considerazione anche questa possibilità. Come dirigenza siamo sempre orientati al successo del club e ad accontentare i nostri tifosi. Il Galatasaray terrà conto della propria posizione nello svolgimento dei prossimi eventi. Non credo che sarà utile parlarne adesso, Osimhen è un giocatore molto importante e siamo molto orgogliosi che i nostri tifosi lo possano ammirare qui in Turchia».

Adesso arriva anche la conferma di Buchi Laba, giornalista nigeriano molto amico di Osimhen, che conferma tutto: «La notizia che il Galatasaray sta cercando di acquistare Victor Osimhen è vera, ma in questo momento il suo unico obiettivo è restare concentrato sulla stagione in corso. L’obiettivo di Osimhen è dare la sua anima per i tifosi del Galatasaray di cui si è innamorato e vincere trofei per loro».

Respect to Fenerbahce but any offer they make for Victor Osimhen will be a waste. Will not even be considered.

– He has made it very clear that Galatasaray is the only Turkish club he will play for❤️💛

And talks about raising Price makes no sense. This is not children Business. https://t.co/J1vhnw35Iq

— Buchi Laba (@Buchi_Laba) November 5, 2024