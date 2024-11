Napoli, De Laurentiis e Manna sondano l’attaccante dello Spezia Esposito (Tmw)

Il giocatore è di proprietà dell’Inter. L’agente del classe 2005 è Giuffredi, entourage di diversi calciatori del Napoli, tra cui Di Lorenzo e Politano.

Il Napoli ha avviato un sondaggio per Francesco Pio Esposito, l’ultimo dei fratelli nativi di Castellammare di Stabia (Na) Salvatore e Sebastiano. L’attaccante sta disputando un ottimo inizio di campionato con lo Spezia e ha attirato le sirene di diversi club. Ricordiamo che Pio Esposito è di proprietà dell’Inter.

Napoli, sondaggio per Pio Esposito, attaccante dello Spezia

Per l’attaccante di proprietà dell’Inter c’è stato un sondaggio del Napoli. A scendere in campo direttamente il presidente De Laurentiis e il ds Manna con l’agente Mario Giuffredi. Il giovane si è messo in evidenza con gol e prestazioni di grande rilievo. Inevitabile attirare l’attenzione della Serie A. Sorride l’Inter che tiene d’occhio il suo talento. E si accende il mercato con il Napoli che ci prova seriamente. Pio Esposito può rappresentare un investimento per il futuro.

Sette gol e un assist in dodici presenze con lo Spezia quest’anno per il classe 2005. L’ “amicizia” con l’entourage potrebbe avvantaggiare il club azzurro, visto che Giuffredi è anche l’agente di diversi calciatori del Napoli, tra cui Di Lorenzo e Politano.

C’è anche l’ipotesi Bonny per il club di De Laurentiis

La punta è andata a segno anche nelle sconfitte di Napoli e quella in casa contro l’Udinese mentre alla prima giornata di campionato contro la Fiorentina ha sfoderato l’assist vincente per Man. E immediatamente si è scatenato il mercato attorno a lui. Gennaio e, soprattutto, giugno sono ancora molto lontani ma il Napoli avrebbe già pensato di portarlo alla corte di Antonio Conte. Per il momento si tratta solamente di un’idea ma chissà che con il passare del tempo non possa trasformarsi in una vera e propria trattativa.

