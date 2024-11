Il Napoli continua a tenere d’occhio Bonny, potrebbe anche arrivare a gennaio (Tmw)

Più probabile la trattiva col Parma per giugno, ma al momento è solo un’idea. Contro il Venezia, suo il gol decisivo.

Ange-Yoan Bonny, centravanti del Parma, ha avuto un buon impatto con la Serie A; nell’ultimo match contro il Venezia ha segnato dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo, portando la vittoria alla sua squadra. E il Napoli continua a monitorarlo.

Un buon impatto con la Serie A per Bonny: il Napoli continua a tenerlo d’occhio

Scrive Tuttomercatoweb:

La punta è andata a segno anche nelle sconfitte di Napoli e quella in casa contro l’Udinese mentre alla prima giornata di campionato contro la Fiorentina ha sfoderato l’assist vincente per Man. E immediatamente si è scatenato il mercato attorno a lui. Gennaio e, soprattutto, giugno sono ancora molto lontani ma il Napoli avrebbe già pensato di portarlo alla corte di Antonio Conte. Per il momento si tratta solamente di un’idea ma chissà che con il passare del tempo non possa trasformarsi in una vera e propria trattativa.

Gli azzurri avevano già provato a prenderlo quest’estate

Retroscena di mercato che riguarda il Napoli. Questa estate il club azzurro si è interessato a Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma. Ovviamente gli emiliani hanno declinato la proposta ma non è escluso che gli azzurri ci riprovi la prossima estate. Lo scrive Nicolò Schira su X.

“Dietro le quinte – Napoli aveva mostrato interesse per Ange-Yoan Bonny (nato nel 2003) nella finestra estiva di mercato, ma il Parma lo considera non cedibile. Il Napoli sta ancora monitorando il giovane attaccante per la prossima stagione“.

Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno agli 8 milioni secondo Transfermarkt. La scorsa stagione, in 38 presenze totali tra Serie B e Coppa Italia, Bonny ha segnato 8 gol e fornito 11 assist.

