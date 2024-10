Dopo i tre gol di Verona, ne ha subiti appena due in sette giornate: uno dal Parma (su rigore) e uno dal Como

Il Napoli in sette partite (su dieci) non ha subito gol – Corsport

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Importanti sono i numeri difensivi registrati dopo il riassetto andato in scena in coda alla debacle della prima giornata contro l’Hellas a Verona, giornata della prima e unica sconfitta stagionale con un passivo di 3 gol (a zero). Bene: da allora il Napoli ha subito appena due reti, una su rigore con il Parma alla terza giornata, ad agosto; e una con il Como nell’ultima giocata al Maradona, unica incassata da settembre in poi.

Un dato identico a quello della Juve, che con un solo gol a sfavore vanta la miglior difesa del campionato davanti a Napoli ed Empoli (5); e leggermente inferiore a quello del Lipsia, da settembre a oggi la regina delle squadre blindate nei cinque campionati top d’Europa con zero gol subiti. Con quello del Castellani, tra l’altro, i clean sheet stagionali degli azzurri sono saliti a quota sette su dieci partite; cinque su otto in Serie A e due su due in Coppa Italia. Per finire: al Maradona, in campionato, il Napoli finora ha sempre vinto (nei sedicesimi di coppa ha battuto il Palermo e nei trentaduesimi il Modena ai rigori dopo lo 0-0 del 90’).

Napoli-Lecce partita low cost: 51mila biglietti venduti al prezzo medio di 18 euro

Il Napoli si conferma un club low cost nonostante la squadra sia in testa alla classifica. Continua ad applicare prezzi stracciati.

Oggi alle 15 al Maradona si gioca Napoli-Lecce. Per la partita sono stati venduti 51mila tagliandi, compresi gli abbonamenti. L’incasso del Napoli si aggira intorno al milione di euro, per la precisione 925 mila euro. Meno di un milione di euro. A conti fatti, il prezzo medio del biglietto per la partita di domani è di 18 euro e 13 centesimi. Insomma, nessun’altra squadra di alta classifica vende i propri biglietti a poco più di 18 euro.

Per i tifosi si tratta di un’ottima notizia. L’ennesima. I prezzi per i biglietti delle partite del Napoli si confermano i più convenienti in Italia. Soprattutto se rapportati al valore della squadra. Basterebbe farsi un giro per verificare quanto Inter, Milan, Juventus fanno pagare l’ingresso per assistere alle partite di campionato.

ilnapolista © riproduzione riservata