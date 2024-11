Medvedev: «Non ho la stessa adrenalina di prima, il pubblico aveva ragione a fischiarmi contro Fritz»

Alla Gazzetta: «Non mi piace più litigare con gli spettatori. Pensavo che Alcaraz avesse qualcosa in più di Sinner, ma mi sono ricreduto: Jannik è più costante».

Daniil Medvedev questa sera affronterà Jannik Sinner per l’ultimo match del girone delle Atp Finals. Il tennista russo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport per l’occasione.

Medvedev: «Non ho la stessa adrenalina di prima, non mi piace più litigare col pubblico»

Daniil, ormai con Jannik è una classica…

«Negli ultimi mesi non ho mai affrontato un avversario che giocasse così bene come Jannik. È più costante e continuo di Alcaraz, pensavo che Carlos però avesse picchi più alti ma mi sono ricreduto. So cosa devo fare dal punto di vista tattico per metterlo in difficoltà, ma lui sta giocando molto bene. Con lui puoi fare la migliore partita possibile e perdi comunque. Ma proverò a farmi trovare pronto».

Ci dobbiamo aspettare qualche schermaglia con il pubblico?

«Lo facevo prima. Ora non mi piace più. Non sono più giovane, non ho la stessa adrenalina di un tempo. Contro Fritz avevano ragione a fischiarmi. Ma mi piace quando c’è rispetto. Sono sicuro che devo guadagnarmelo».

In un torneo particolare come le Finals, conta di più il fisico o la testa?

«Entrambi. È chiaro che siamo stanchi, ma anche molto motivati perché siamo gli otto più forti del mondo. In fondo non è molto differente da ogni altro torneo, devi cercare di giocare al tuo meglio, anche se puoi perdere una volta».

Intanto continua la sua battaglia contro le palline…

«Muoiono in aria. Sinner, Alcaraz e Zverev riescono comunque a produrre potenza, io no. Ho perso la mia principale forza».

