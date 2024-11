Márquez: «Al momento in Ducati comanda Pecco, più avanti vedremo se sarà il riferimento»

Ad un evento di un suo sponsor: «Giochi mentali? Puoi dire quello che vuoi, ma il meglio è in pista e a livello di risultati… è quello che conta di più»

Marc Márquez ha fatto il punto della sua stagione MotoGP 2024 in un evento con Estrella Galicia a Madrid. Il pilota ora Ducati ha parlato della sua ‘rinascita’ con Gresini, con il terzo posto nel Mondiale, e ha parlato del suo futuro con la GP25 al fianco di Pecco Bagnaia. Le sue parole riportate da Marca.

Marquez: «Giochi mentali? Puoi dire quello che vuoi, ma conta la pista»

Un bilancio di questo anno:

«C’era già un video di sorrisi, di gioia, perché c’erano quattro anni di fratture, di infortuni… è stata una stagione per riscoprirmi, con un ambiente favorevole».

Una stagione senza problemi fisici anche:

«È l’altro lato dell’atleta, gli infortuni, i momenti brutti. L’atleta, per Dna, è anticonformista, vuole sempre di più. Il corpo è saggio, ma si adatta. La base della stagione è stata quella. Ora siamo in periodo di riposo, per dare tempo al corpo di rilassarsi e tra due-tre settimane, per iniziare la preseason».

Sui dubbi che Márquez aveva:

«Ho risposto alle domande che avevo quest’anno. La più importante era vedere se ero competitivo. Lo sono stato. Per il 2025 sono nella squadra campione, ho le armi migliori per provare a lottare per un altro titolo , ma c’è un precampionato».

L’obiettivo è diventare ancora campione del mondo:

«La mia sfida è fare una preseason completa, dove posso prepararmi bene fisicamente, fare dei buoni test. Logicamente, mi piacerebbe lottare per il titolo, ecco perché sono nella squadra migliore e con il compagno di squadra che ha lottato per questo Adesso sarà nelle mie mani, è il fattore umano dell’atleta, è la MotoGP, il miglior campionato su due ruote. Lavoreremo nel migliore dei modi per provarci».

Differenze tra la moto GP25 e GP23?

«In una giornata di test il primo obiettivo è conoscere la gente. Con la GP25 ho girato al 95 per cento. La cosa positiva è che sia io che Pecco abbiamo visto gli stessi passaggi o problemi. Il passettino c’è e questo mi dà fiducia».

Márquez alla Ducati ufficiale:

«Ho provato a fare uno sforzo, puoi parlare molto bene, essere molto educato, essere molto bello o molto brutto, ma se non dai gas in pista non avrai più opzioni per andare alla fabbrica Ducati. Quando quella porta si è aperta, sono andato subito».

Lo spagnolo è tornano in fabbrica per lavorare alla moto:

«È stato uno dei cambiamenti rispetto al primo test. Sono tornato a quello che facevo in Honda. Sono allenamenti più per i tecnici che per il pilota. Per questo ho detto che la Gresini era perfetta per me. Nei test, lo erano per me. In una squadra ufficiale è tutto strutturato. Questo è quello che mi è mancato, mi sento pronto a dare commenti precisi, l’importante è che coincidano con quelli del mio collega per gli ingegneri».

Ancora sul rapporto con Gresini:

«L’ho detto a Gresini. Non ha vinto uno scudetto, ma quest’anno ho vinto molto di più. Sono riuscito a riscoprirmi e ad allungare la mia carriera sportiva. Avevo degli uccellini in testa, dubbi che si sono risolti in maniera molto buon modo. Cercherò di continuare con quella felicità, perché se sei felice, sei veloce».

Cambiamenti dal 2019 al 2024:

«Ogni persona cambia, in positivo o in negativo. A volte hai più esperienza, ma non significa che sei migliore. Nel 2019 ho vinto un titolo, proverò a far si che non sia l’ultimo. Ho due ottime opportunità per lottare».

Un momento particolare nel 2024?

«A livello di sensazioni fisiche, mi resta il test di Valencia, è la spinta più grande che ho avuto. Mi restano due momenti: il podio di Jerez, dove ho visto la vittoria molto vicino, e poi, la vittoria ad Aragon, che non era molto inseguita, ma è arrivata. Quest’anno, tutto quello che avevo scritto sul taccuino è arrivato. Il titolo non era realistico».

Piani per il 2025?

«Per avvicinarsi al 2025 l’unico piano è essere veloci in pista. Se ci riesci gestirai bene le situazioni… se non lo sei puoi pensare molto, ma non puoi raggiungere l’obiettivo. Alla fine 2023, avevo già una strategia. Tutto quello che è arrivato è stata una conseguenza».

Márquez sente la pressione per il 2025?

«Ho letto che farà scalpore e tutto il resto. Siamo in MotoGP, con i migliori piloti. Il mio compagno ha vinto 11 gare su 20, il che è scandaloso. Viviamo nel presente, che sta cambiando, i piloti vengono promossi. Non sarà solo un Mondiale tra me e Pecco. Non solo le gare della Ducati. C’è un Jorge Martín, un Acosta… cercheremo di dare il 100%».

La più grande delusione nel 2024?

«Le delusioni sono state poche. Ovviamente la caduta ad Austin, uno dei posti segnati per poter vincere. È stata una piccola botta, ti dici: ‘Ho fallito, potevo vincere’. Nella prima parte della stagione ho avuto più problemi, è stato difficile andare in Q2, nella seconda è andato tutto meglio».

Com’è lavorare con la Ducati invece che con la Honda?

«Inizi a capire perché la Ducati è arrivata dov’è. La vita è azione-reazione. Mercoledì avevo già ricevuto chiamate su cosa avremmo fatto».

Gigi Dall’Igna è il miglior ingegnere:

«Per me Gigi è il miglior leader. Ci saranno ingegneri migliori o peggiori, ma devi essere un leader, controllare un gruppo di persone. Non si può creare una moto da soli. Lui prende il timone e per il momento sembra che tutto stia andando bene».

Com’è la preparazione mentale di Márquez?

«È impossibile prepararsi mentalmente, è viverlo, avere persone intorno che ti dicono cose che non vuoi sentire, aiutandoti a uscire. Inoltre, sapere come disconnettersi. La vita personale e quella professionale sono legate, ma non è tutto. Sul circuito passi 200 giorni, ma i giorni sono 365».

Scommetti sul Mondiale?

«Lo dico prima della Thailandia. Si può nominare chi sarà in vantaggio, ma nel precampionato si vedono i favoriti. Spero e mi auguro che il mio nome sia tra quei quattro-cinque».

Messaggio ai tifosi.

«La cosa bella è che ognuno può esprimere quello che vuole. Questo è contagioso. Parlando di calcio, il Barça stava per vincere, non vincono due partite e ci sono dubbi. L’anno prossimo cercherò di dare il massimo per divertirmi”. sì, ma ci sono giovani che salgono con molta inerzia ed è un passaggio naturale nella tua carriera, arrivi a un picco, la mia è crollata all’improvviso. Cosa sarebbe successo al grande Rafa Nadal se non avesse avuto infortuni? Non lo sapremo mai».

Sarà una lotta con Bagnaia?

«Sono arrivato a una situazione che fino ad ora non avevo vissuto. Non esiste il numero 1 o 2, ma chi comanda è Pecco, perché ha vinto 11 gare. È lui che deve comandare in queste le prime gare; più avanti vedremo se sarà il riferimento».

Diventerai un campione con la GP25?

«Non dirò di sì perché Jorge e Pecco hanno fatto un grande anno. Io non l’avrei vinto. Magari sarebbe stato più vicino, ma non l’avrei vinto».

Ci saranno giochi mentali con Pecco?

«Giochi mentali? Il gioco mentale se non sei veloce in pista… puoi dire quello che vuoi, ma il meglio è in pista e a livello di risultati… è quello che aiuta di più».

Quali sono le tue motivazioni?

«L’anticonformismo che ha caratterizzato tutta la mia carriera. Volere di più mi ha fatto vincere tanti Mondiali. Sono in un momento in cui non devo dimostrare nulla. Sono qui per la mia passione per il motociclismo».

