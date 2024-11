Luna di miele in Ducati, Tardozzi: «Marquez non è Einstein ma è un passo avanti a tutti»

“Una squadra come quella che abbiamo, con Bagnaia e Márquez, regge il confronto con quella di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo”

Davide Tardozzi è felice, scrive As. E’ felice di vedere Marc Márquez nel box Ducati. “Penso che Marquez sia un grande pilota perché è anche una grande persona e, per me, ha l’intelligenza per ascoltare, ragionare e sapere già cosa gli dirai e preparare la prossima risposta”.

Insomma siamo alla luna di miele. I problemi eventuali di coesistenza con Bagnaia verranno in futuro. Il boss della Ducati ufficiale dice che Marquez “ha una panoramica che ti dà la possibilità di avere tutto preparato. La persona è in perfetta comunione con il pilota. Per essere un grande pilota, devi essere anche una grande persona. Altrimenti c’è debolezza. Non è Einstein, non è il presidente del governo, ma è un passo avanti”.

As scrive di “amore incondizionato”. “Una squadra come quella che abbiamo, con Bagnaia e Márquez, credo non possa che reggere il confronto con quella di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Non credo che ci sia un’altra squadra nella storia recente che sia a questo livello”.

