Marotta: «Il Napoli è una candidata allo scudetto. Gran merito a Conte che è un vincente»

A Dazn: «Le rotazioni di Inzaghi? Avendo a nostro giudizio una rosa idonea agli impegni, è giusto che lui faccia questa rotazione »

Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Dazn prima della partita con il Napoli a San Siro.

Le parole di Marotta

Sul Napoli:

«Sicuramente il Napoli è una candidata allo scudetto. Conosco molto bene Conte e la società che due anni ha vinto lo scudetto, quindi credo che abbia tutte le credenziali per lottare fino alla fine. Devo dire che grande merito è dell’allenatore perché Conte è un vincente. Simone Inzaghi si sta avviando su quella tipologia di carriera».

Sulla gestione dei giocatori fatta di Inzaghi:

«E’ chiaro che avendo tanti impegni ravvicinati e avendo a nostro giudizio una rosa idonea agli impegni, è giusto che lui faccia questa rotazione. Io parlo sempre di titolari e co-titolari, non c’è grande differenza tra chi va in campo e chi sta in panchina. Lui fa le sue valutazioni tenendo in considerazione le avversarie e ciò che vede nei giorni precedenti alle partite».

Di quale versione dell’Inter c’è bisogno per battere il Napoli, quella di Champions o di campionato?

«Diciamo entrambe. Il Napoli è un club che ci ha abituato negli ultimi anni anche a giocare in Europa, la dobbiamo annoverare tra le squadre che conoscono il palcoscenico europeo. Dobbiamo fare una gara come facciamo sempre».

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Dazn prima della partita con l’Inter a San Siro.

«Ma sicuramente noi siamo stati coerenti con il nostro messaggio iniziale: siamo concentrati sul lavoro quotidiano. E’ un bel campionato dimostra che il livello si sta alzando, ce lo godiamo e speriamo di essere all’altezza di questo palcoscenico».

