Manna: «Abbiamo scelto un allenatore per costruire e abbiamo scelto il miglior allenatore possibile»

A Dazn: «Non vogliamo far smettere la gente di sognare ma bisogna essere intelligenti e capire che ci sono dei momenti che possono anche essere negativi»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Dazn prima della partita con l’Inter a San Siro.

Le parole di Manna

«Ma sicuramente noi siamo stati coerenti con il nostro messaggio iniziale: siamo concentrati sul lavoro quotidiano. E’ un bel campionato dimostra che il livello si sta alzando, ce lo godiamo e speriamo di essere all’altezza di questo palcoscenico».

Come si è preparata la squadra?

«Noi abbiamo sempre detto di rimanere concentrati e positivi gestendo i momenti buoni e i momenti di difficoltà. Non dobbiamo far spsotare l’attenzione, dobbiamo continuare a lavorare come fatto finora. Speriamo di fare una buona prestazione»ò

Sull’Inter e l’Atalanta:

«Sicuramente è oggettivo: l’Inter ha dominato l’anno scorso. L’Atalanta è una squadra che ha fatto un percorso incredibile ed è cresciuta anno dopo anno. Anche noi stiamo cercando di lavorare in modo costruttivo, ma c’è bisogno di tempo».

Conte entra subito nei meccanismi di una squadra, è per questo che lo avete scelto?

«Noi abbiamo scelto un allenatore per costruire e abbiamo scelto il miglior allenatore possibile. Il suo curriculum parla da solo. Insieme stiamo cercando di ricompattarci e ripartire. Non vogliamo far smettere la gente di sognare ma bisogna essere intelligenti e capire che ci sono dei momenti che possono anche essere negativi».

Lobotka in panchina. Conte conferma i titolarissimi con il solito tridente Kvara-Lukaku-Politano

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

ilnapolista © riproduzione riservata