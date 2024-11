Marcelo litiga con l’allenatore che non lo entrare e il Fluminense lo caccia

L’allenatore Menezes ha spiegato dopo la partita: «Stavo per metterlo in campo, ma ho sentito qualcosa che non mi è piaciuto e quindi ho cambiato idea»

Marcelo non è più un giocatore della Fluminense. Il club ha annunciato la consensuale rescissione del contratto dell’ex difensore del Real Madrid. Il culmine è stato l’episodio accaduto nella partita contro il Gremio.

All’89’ il Fluminense era in vantaggio 2-1. L’allenatore Mano Menezes era pronto a far entrare Marcelo. Il brasiliano però ha fatto un commento che all’allenatore non è piaciuto, così Menez, visibilmente irritato, come si vede anche dalle immagini circolate sul web, ha discusso con lui e lo ha rispedito in panchina.

Nella conferenza stampa post-partita, Menezes ha spiegato ciò che è successo senza però dire cos’ha detto Marcelo: «Ho sentito cose che non mi sono piaciute, risolveremo la questione internamente». Dopo la notizia della rescissione del contratto Marcelo ha commentato via social: «La verità è come il sole. Uscirà sempre».

Sembra che vi sia stata una tensione precedente tra i due, con il terzino che al momento della sostituzione avrebbe detto a Menezes: «Non mi toccare, non toccarmi».

La Fluminense caccia Marcelo

Pochi giorni dopo è arrivata la rescissione del contratto con la nota del club

“Il Fluminense Fc e Marcelo Vieira annunciano la risoluzione del contratto di comune accordo tra le parti. Formatosi nelle categorie giovanili, Marcelo è tornato al Fluminense nel 2023 e ha partecipato alla vittoria dei titoli Campeonato Carioca 2023, gli inediti Conmebol Libertadores 2023 e Recopa 2024. I legami istituzionali ed affettivi tra Fluminense e Marcelo continuano ad essere mantenuti. La Fluminense ringrazia Marcelo e continuerà, come sempre, a sostenere il suo successo in tutte le sue sfide”.

La Fluminense sostiene che la decisione sia un “accordo tra le parti” quando la realtà appare differente, per le successive dichiarazioni dello stesso Marcelo che mai avrebbe voluto abbandonare il club della sua infanzia.

Questo il post social dell’ex Real Madrid: “Ho vissuto un periodo magnifico. Quasi due anni fa ho deciso di ritornare, motivato dal legame sentimentale che ho con il club. Ho partecipato a momenti indimenticabili, come la vittoria della prima Libertadores del Fluminense. Il mio nome sarà immortalato nel rinnovato Marcelo Vieira, lo Stadio, il luogo dove ogni giorno si allenano i nostri giovani.

Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli per essere sempre stati al mio fianco e per tutto il sacrificio che hanno fatto per me e ringrazio anche tutti coloro che hanno reso unico questo momento: Presidente, dipendenti e colleghi ai Tricolores per il loro sostegno. Porterò sempre il Fluminense nel mio cuore”

