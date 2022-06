Marcelo: «Oggi è un giorno felice, perché lascio un’eredità. Non volevo continuare un altro anno per pietà»

In conferenza: «Quest’anno ho giocato pochissimo, ma mi sono sentito molto utile. Ho capito che si può aiutare in tanti modi, non solo in campo».

Marcelo ha detto addio al Real Madrid dopo 16 anni con la maglia del club. Ha parlato in conferenza stampa accanto al presidente Florentino Pérez e a tutta la sua famiglia. Marca riporta le sue parole.

«Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, ma soprattutto agli attrezzisti, ai fisioterapisti, alla sicurezza, alle persone che lavorano dietro le quinte e fanno il lavoro sporco. Voglio sottolineare il loro lavoro, perché io mi dedico solo al gioco e ho sempre avuto tutto pronto. Voglio ringraziare mia moglie, perché è sempre stata al mio fianco da quando ho iniziato a giocare a calcio. Se sono ciò che sono oggi, è per merito tuo, Clarice. Quando ho lasciato il Brasile avevo in mente di giocare la Champions League. E oggi lascio il club che sono il giocatore con il maggior numero di titoli nella storia del più grande club del mondo».

Su quando gli hanno detto che non sarebbe restato nel club:

«Beh, all’inizio rimani un po’… Abbiamo avuto una riunione e abbiamo deciso che era meglio non continuare. Ti tocca, ovviamente, non è facile uscire dal club della tua vita. Ma poi lo vedi come una realtà e come la cosa giusta».

Farai l’allenatore in futuro?

«Non mi vedo come allenatore, non ho mai capito molto del 4-3-3 e del 5-3-2…».

Sul suo rapporto con Zidane:

«È stato un fratello maggiore per me. Ho un ottimo rapporto con lui, gioco con i suoi figli. Mi considero suo amico e mi ha dato molto durante la mia carriera. Mi ha dato un sacco di consigli».

Il tuo futuro sarà in Turchia?

«Quando avremo qualcosa ne parlerò su Instagram».

Sui tifosi:

«Porterò sempre i tifosi nel mio cuore. Ricordo una partita, il giorno del mio compleanno, il Bernabeu mi ha cantato buon compleanno. E la gente per strada mi dice di non andarmene. Sono contento che la gente si attacchi alla persona, non solo a un ragazzo che calcia una palla».

Si meritava un altro anno?

«Non mi sento una leggenda. Non c’è nessun problema a lasciare Madrid. La vita non finisce qui. Non vado via dicendo “cazzo, volevo un altro anno…”. Farò sempre il tifo per il Real Madrid. Non volevo andare avanti per un altro anno o due per pietà».

Sulla riduzione del suo minutaggio di gioco:

«Ho parlato con gli allenatori e ho detto loro che volevo giocare di più. Decidono gli allenatori. Posso parlare con loro, ma decidono loro. Ho sentito che avrei potuto giocare di più, ma ognuno ha la sua filosofia e decide. In questa stagione ho capito qualcos’altro, e cioè che il protagonista non è solo quello che sta in campo, ma tutti. Forse sono stato egoista parlando con Zidane e Ancelotti, ma ho capito che potevano essere aiutati in altri modi. Ma volevo giocare ed ero arrabbiato, perché il giorno che non succederà più mi ritirerò».

Si ritiene un fortunato:

«Ho sempre vissuto il momento. Qui ho vinto, ho vissuto notti magiche… Sono stato fortunato nella mia vita. Fortunato a giocare per Madrid, a non avere infortuni…».

Continua:

«Ho sempre sorriso e sono stato felice a Madrid. Tutti abbiamo problemi nella vita, ma dobbiamo sempre sorridere».

Sul futuro:

«Ho intenzione di continuare a giocare, penso di poter andare avanti. E se gioco contro il Real Madrid non c’è nessun problema, perché sono un professionista».

E ancora:

«Non ci sono parole per descrivere ciò che provo per Madrid. Tutti coloro che lavorano dietro le quinte sono incredibili. Ho sempre cercato di trattare tutti allo stesso modo, perché volevo poter tornare una volta che avrei smesso. Volevo essere visto come una persona amata. Non me la sento di andarmene. Non lascerò Madrid».

Questo, ha detto, è paradossalmente il giorno più felice da quando è a Madrid.

«Oggi è il giorno più felice da quando sono a Madrid. Perché me ne vado e mi rendo conto di aver lasciato un’eredità. I miei colleghi mi vedono come una grande persona».

Sugli allenatori che ha avuto nella sua storia nel club.

«Sono stato fortunato a giocare di più di quanto sia stato in panchina. Ho avuto allenatori speciali e buoni. Ogni allenatore porta qualcosa. Ad esempio, in questa stagione non ho giocato quasi nulla, anche se ho giocato molto perché mi sono sentito molto utile. Ci sono anni in cui ho giocato molto e non mi sono sentito così utile. Per fare una squadra e vincere devi stare insieme. Per me la cosa più bella è stata vedere come abbiamo vinto la Champions e quanto sono stato felice senza giocare molto. E con Ancelotti ho litigato e il giorno dopo ci siamo baciati».

Su suo nonno Peter:

«In tutto ciò che ho raggiunto mio nonno ha avuto una parte di merito gigantesca. Mi ha sempre dato molta libertà ed è per questo che sono maturato prima del normale. Sono arrivato a 18 anni e pensavo di essere maturo. Ora vedo i 18enni e mi rendo conto che non ne avevo idea. La storia è scritta, lascio. Sono molto calmo nell’addio. Non penso al futuro. La cosa più difficile è dire addio. Indossare questa maglietta è la cosa più bella. Il futuro non mi spaventa perché la storia è già scritta. Non c’è incertezza».