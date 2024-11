Marca attacca il Real Madrid: sul gol del 2-1 del Milan, i giocatori erano tutti fermi

Nessuno corre a riparare l’errore di Tchouaméni. Dopo il Clasico e con il risultato in bilico contro il Milan, l’atteggiamento dei giocatori ha sorpreso… tantissimo

La sconfitta del Real al Bernabeu fa ancora tanto male. Il 3-1 del Milan è un altro colpo all’autostima del dream team blanco. Ciò che però fa ancora più male è il gol del 2-1. Lo racconta Marca che sottolinea come, in quell’occasione, i ragazzi di Ancelotti sono rimasti immobili, come impietriti dopo l’errore in impostazione di Tchouaméni.

“39esimo minuto di gioco. 1-1 sul tabellone. Partita aperta. Un giocatore del Real Madrid prova a cambiare tutto. Tchouaméni ha provato a connettersi con Vinicius con una palla banale che il Milan ha finito per rubare… e portare nella porta di Lunin segnando l’ 1-2 al Bernabéu“.

Il Real ha un atteggiamento mai visto con Ancelotti

Il motivo per cui quel gol non va via dalla memoria dei tifosi del Real è presto spiegato:

“Fino a sette giocatori senza reazione: una corsa che Vinicius non si preoccupa di fare. Rimane fermo. Fofana si unisce a Pulisic, fa muro con Morata di fronte alla passività di Modric, che accenna appena il tentativo di recupero. Secondo giocatore fermo. Quando Pulisic affronta Tchouaméni, il francese continua a rimproverare Vinicius perché non si è mosso. Altro giocatore fermo. Anche Mendy si prende il suo tempo prima di attivarsi dopo la palla persa e alla fine corre dietro a Pulisic con poca intensità e poca convinzione. Una squadra ferma. Pulisic crossa senza alcuna difficoltà dalla destra verso l’area di rigore, dove c’è Leao.

L’attaccante riceve spalle alla porta, a un metro dal punto fatidico. Ma è circondato. Ha Militao davanti e Tchoauameni dietro. Problemi? Nessuno. Si gira, mira e tira verso Lunin nonostante la timida opposizione di Militao. Tutti fermi. Quando Leao tira, Morata comincia a correre da fuori area, pronto a prendersi la possibile ribattuta. Senza contare il portiere, in quel preciso momento ci sono cinque giocatori del Real Madrid dentro l’area contro i due del Milan: Militao, Tchouaméni, Mendy, Rudiger e Valverde. Lunin respinge come meglio può il tiro secco e va giù. Morata corre sulla ribattuta. Morata non arriva prima dei difensori. Il fatto è che né Rudiger né Valverde fanno un solo passo. Sesto e settimo giocatore fermo“.

“Dopo quanto accaduto nel Clasico e con il risultato in bilico contro il Milan, l’atteggiamento dei giocatori ha sorpreso… tantissimo“, conclude Marca.

