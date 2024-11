Ancelotti: «La base del gioco del calcio è difendere bene, il Real ha poca solidità dietro»

A Sky Sport dopo Real-Milan 1-3. «dobbiamo ripartire dalle basi. Se non sei solido dietro, le partite ti si possono complicare in qualsiasi momento»

Ancelotti a Sky Sport dopo Real Madrid-Milan 1-3.

Non c’è stata la reazione dopo la sconfitta nel Clasìco.

«Non c’è stata quella reazione, rimangono i problemi mostrati col Barcellona, poca solidità dietro, ci prendono molte volte sbilanciati, il problema è lì, dobbiamo recuperare solidità, cercare di recuperare il pallone non importa dove ma recuperarlo e non essere fragili».

Il Real Madrid ha già perso due partite in Champions, sei preoccupato?

«Dobbiamo essere preoccupati perché la squadra non sta dando il meglio di sé. Questa squadra ha molto potenziale, credo che dobbiamo ripartire dalle basi perché sono quelle che mancano soprattutto se non sei solido dietro le partite ti si possono complicare in qualsiasi momento come si è complicata stasera. A volte le recuperi, a volte no».

«Il Milan ha mostrato tutte le qualità che hanno, sono molto veloci nella conduzione di palla, nell’uno contro uno, hanno mostrato tutte queste qualità e c’è la nostra fragilità».

Tanti gol sbagliati, sei preoccupato?

«Sì, siamo stati poco efficaci, ma viene all’occhio la mancanza di struttura difensiva che è la base credo del gioco del calcio: difendere bene».

Cambierai qualcosa?

«Dobbiamo difendere meglio, quello sicuro».

