Belgio-Italia: Di Lorenzo “sicuro in difesa e fulminante in attacco”, Buongiorno “come uno stopper vecchia maniera”

I giocatori del Napoli sono fra i migliori contro il Belgio, sfilza di 7 e 6,5 da tutti i quotidiani.

Ieri sera Belgio-Italia, vinta 1-0 dagli uomini di Spalletti. In campo anche Di Lorenzo e Buongiorno contro il compagno di squadra nel club Lukaku. Vincono i difensori. Di Lorenzo sulla fascia fa la doppia fase con ottimi risultati. Suo l’assist del gol di Tonali. Buongiorno insuperabile, si mette in tasca Lukaku come uno stopper vecchia maniera. I voti dei quotidiani di questa mattina.

I voti di Di Lorenzo e Buongiorno contro il Belgio

Corriere della Sera:

7 Di Lorenzo: Trasmette sicurezza in difesa ed è fulminante quando attacca, come l’incursione e l’assist per la rete di Tonali. Una giocata perfetta per scelta di tempo e precisione. Di testa sbaglia un gol, ma sempre di testa sbroglia una situazione complicata. Rinato.

7 Buongiorno: Fisico, grinta, attenzione per annullare Lukaku. Oggi è il miglior marcatore italiano

Gazzetta dello Sport:

7,5 Di Lorenzo: La doppia fase, il suo mestiere: l’incursione con assist per Tonali è un suo must, sfiora due gol e dietro è dove serve: due muri decisivi su Lukaku.

6,5 Buongiorno: “A noi Romelu”, dice al compagno di squadra e Lukaku soltanto alla fine trova un paio di crepe nel muro. Prima sempre coraggio e chiusure puntuali.

Libero:

7 Di Lorenzo: attento dietro, determinante con l’assist per Tonali. Va anche vicinissimo al gol di testa.

6,5 Buongiorno: deve fare i conti con l’amico Lukaku, ma non si fa problemi e usa le maniere forti.

Corriere dello Sport:

7 Di Lorenzo: Il suo inserimento ispira Barella, la usa precisione è chirurgica per Tonali. Fra i migliori, ancora, è una bella notizia, non solo per lui. anche in difesa non fa sconti, chi capita dalle sue parti fa fatica. Salva su Lukaku, i conti si faranno a Napoli.

6,5 Buongiorno: Qui Castel Volturno, a voi Bruxelles: fa da frangiflutti non solo sul compagno Lukaku, che evidentemente si tiene lontano. quando capita, è duello rusticano, più di spada che di fioretto.

Il Giornale:

6,5 Di Lorenzo: Sicuro dietro, ispirato davanti. Peccato il gol fallito di testa.

7 Buongiorno: Francobolla Lukaku come uno stopper vecchia maniera.

