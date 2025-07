Philip Billing è uno dei tre giocatori in prestito (insieme a Okafor e Scuffet) che hanno lasciato Napoli dopo la conclusione della stagione. Il club ha deciso infatti di non riscattare il centrocampista, che ora è tornato al Bournemouth.

Billing saluta Napoli: «Ricorderò per sempre i tifosi che urlano il mio nome»

Billing ha però ringraziato l’opportunità che gli è stata data e i tifosi per come è stato accolto in città in un post su Instagram:

Cari napoletani, sono molto orgoglioso di aver rappresentato questo bellissimo club. I ricordi che abbiamo costruito, voi tifosi che avete urlato il mio nome e noi che vinciamo lo scudetto nel modo in cui lo abbiamo fatto, è qualcosa che ricorderò per sempre. Al club, ai miei compagni di squadra e alla città… grazie dal profondo del mio cuore per avermi accolto come avete fatto dal primo giorno in cui sono arrivato. Ora sosterrò e seguirò sempre il Napoli. Ti amo, forza Napoli sempre!

«E’ stata una sensazione incredibile, sono veramente molto felice. La reazione dopo il gol è stata immediata».