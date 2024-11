Buongiorno: «Marcare Lukaku è sempre difficile, ma abbiamo saputo soffrire e difendere tutti insieme»

Alla Rai: «Dopo l’Europeo, questa ripartenza vuol dire che siamo un grande gruppo, che ha spirito e che è unito»

Il difensore del Napoli, Buongiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio in Nations League

Le parole di Buongiorno

«Siamo contenti del dato difensivo, ma è dato dalla squadra e dalla grande unione che abbiamo mostrato, sappiamo soffrire e difenderci tutti insieme. Questo è il merito per questa vittoria e per non aver subito gol.

Leggi anche: Di Lorenzo: «Il mister ci chiede di giocare, di divertirci e di non avere un ruolo fisso in squadra»

Dopo l’Europeo, questa ripartenza vuol dire che siamo un grande gruppo, che ha spirito e che è unito. Che sa soffrire, dobbiamo migliorare ma con questo spirito».

Duello vinto con Lukaku?

«Beh, ovviamente marcare Romelu è sempre difficile. Ma anche gli altri del Belgio. Quindi è stata una bella partita ma ci siamo aiutati tanto in campo, per non subire gol»..

ilnapolista © riproduzione riservata