Donnarumma finisce in panchina al Psg. Luis Enrique: «Safonov ci ha dato superiorità, il Lens pressa alto»

Le Parisien: non era mai accaduto. Il tecnico ha parlato di scelta tecnica e a fine match ha detto: «È stato molto bravo, non ha commesso errori»

Donnarumma finisce in panchina al Psg. Luis Enrique: «Safonov ci ha dato superiorità, il Lens pressa alti»

Ieri sera il Psg ha ospitato al Parco dei Principi il Lens (1-0). Luis Enrique ha ancora una volta sorpreso tutto schierando una formazione diversa rispetto alle aspettative. Soprattutto per quanto riguarda la porta. Lo spagnolo ha infatti lasciato in panchina Donnarumma e mandato in campo dal primo minuto “il secondo” Safonov. Eppure, Donnarumma non è infortunato. Come mai allora Luis Enrique non lo ha mandato in campo? Le Parisien prova a dare una risposta.

Donnarumma in panchina, il tecnico ha parlato di scelta tecnica

“Cambio di gerarchia o semplice turnover?” – si chiede le Parisien. Luis Enrique non è nuovo a questo tipo di sorprese. Spesso ha mandato in panchina giocatori reputati “titolare”. Mai però aveva toccato la porta a meno di esigenze particolari. Contro il Lens invece la sorpresa ha riguardato proprio i pali. Mandando in campo il secondo portiere, è probabile che abbia mandato un messaggio a Donnarumma.

Cosa che, nel post partita, l’allenatore ha anche parzialmente confermato.

«Sapevo che avremmo avuto molte difficoltà a causa della pressione del Lens», ha spiegato il tecnico spagnolo. «Con la pressione molto alta, l’unico giocatore libero è il portiere. Ho un’ossessione totale per l’idea che tutti i giocatori possano giocare. Safonov, Tenas e Donnarumma dovranno essere sempre pronti. Oggi Safonov ci ha dato una certa superiorità. È stato molto bravo, credo. Non è stato facile neanche per lui ma sono molto contento della sua prestazione».

Non è certo la prima volta che Donnarumma ha visto la partita dalla panchina. Tuttavia questa volta non c’era motivo. In passato Luis Enrique è stato costretto dagli infortuni muscolari dell’italiano. Nel post partita l’allenatore ha aggiunto:

«Ogni volta che il giocatore del Lens va addosso al nostro portiere, lascia un giocatore libero in campo. Safonov non ha commesso errori. Che l’attaccante riceva o meno la palla, non ha molta importanza. È molto completo e in questa situazione di gioco molto difficile abbiamo fatto un’ottima partita».

Insomma, a quattro giorni dalla partita contro l’Atlético Madrid in Champions League, nessuno sa se nella mente dell’allenatore la gerarchia dei portieri sia cambiata. “Ma se Donnarumma aveva bisogno di essere messo seriamente in discussione, o anche solo di essere avvisato di un futuro cambio, ora sa che Luis Enrique è capace di cambiare portiere a seconda dell’avversario e delle sue caratteristiche. E non è un dettaglio da poco!”

