Francia in crisi anche con l’Under 21: “Incapaci di creare belle azioni e di imporsi tecnicamente” (Footmercato)

Anche la Francia Under 21 è in crisi; il trequartista del Lione Cherki ha trascinato una squadra che è stata incapace per buona parte di match contro l’Italia di controllare il gioco. Alla fine, il match è terminato 2-2 al Castellani di Empoli; in gol per gli azzurri Casadei e l’attaccante di proprietà del Napoli (in prestito al Frosinone) Ambrosino.

Footmercato critica la prestazione dei francesi:

“Rare belle azioni per questa Francia, partite però sempre dai piedi di Rayan Cherki. Per il resto, i Blues hanno spesso faticato a dettare il gioco e imporre dei veri duelli fisici e tecnici ai loro avversari. Hanno anche concesso il gol di apertura a Cesare Casadei, dopo una disattenzione della difesa. Nel primo tempo erano incapaci di creare qualcosa, anche all’inizio del secondo c’era una fase difensiva francese alla deriva. Cherki si è preso la squadra sulle spalle, fornendo un gol e un assist”.

Francia-Israele è stata un partita noiosa, desolante, triste senza ritmo, in uno stadio vuoto. Tutti questi complimenti li scrive l’Equipe che, nel commentare la partita di ieri sera di Nations League, mentre l’Italia vinceva 1-0 in Belgio, affossa la nazionale francese.

“Quando saremo molto vecchi, un po’ più tardi di alcuni ma molto prima di altri, e ci verrà chiesto di nominare la serata più ammuffita mai trascorsa allo Stade de France, è probabile che questa partita Francia-Israele (0-0) sarà in vetta alla classifica. Tutto è stato triste e scoraggiante dall’inizio alla fine, questo clima pesante, questo stadio svuotato dalla paura, e il gioco debole della squadra francese, senza ritmo né qualità. Senza dubbio sulla percezione negativa delle prestazione ha pesato l’ambientazione particolare (stadio vuoto, ndr). “Ma i calciatori francesi sono i principali responsabili dei questa percezione, e della lunga noia iniziale di un primo tempo di disperata lentezza, senza intensità né carattere”.

