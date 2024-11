L’Inter passeggia contro il Verona e sorpassa momentaneamente il Napoli

Finisce 5-0 per la formazione di Inzaghi, succede tutto nel primo tempo.

Una passeggiata. Per l’Inter a Verona è tutto facile: ai nerazzurri basta appena un tempo, 5-0 nei primi 45′ con gol di Correa, Thuram (doppietta), De Vrij e Bisseck. In attesa delle altre partite, la squadra di Inzaghi è prima in classifica da sola.

Gli sguardi dei ragazzi di Paolo Zanetti sono il manifesto di un pomeriggio nefasto, in cui nonostante un approccio incoraggiante, le assenze di Calhanoglu e Lautaro e l’infortunio repentino di Acerbi (praticamente la spina dorsale dell’Inter) potevano illudere su un pomeriggio ben diverso. Invece l’Inter schicciasassi della scorsa stagione decide di ripresentarsi proprio al Bentegodi, nonostante un po’ di turn over ragionato o forzato, inviando un messaggio forte e chiaro al campionato.

Ad agevolare la missione nerazzurra, inutile nasconderlo, è l’atteggiamento difensivo dei padroni di casa, smascherato rapidamente dalle intuizioni dei vari Thuram, Correa e Bastoni, bravi a pescare i compagni liberi sul filo del fuorigioco, applicato in maniera scriteriata dalla linea difensiva del Verona

La formazione di Inzaghi è momentaneamente prima in classifica avendo scavalcato il Napoli di due punti, ma gli azzurri scenderanno in campo solo domani contro la Roma per mantenere il loro primato.

