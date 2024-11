La Federcalcio inglese indaga su un personaggio di spicco della Premier per reati sessuali

Da The Athletic. Non è mai stato accusato penalmente e nega qualsiasi illecito. L’uomo lavora a stretto contatto con calciatrici e giovani, per la Fa è un pericolo

“La English Football Association ha aperto un’indagine su una figura di spicco della Premier League che è stata precedentemente indagata dalla polizia per una serie di reati sessuali“. Lo scrive The Athletic che continua. “L’uomo in questione, un nome ben noto nella massima divisione inglese, non può essere identificato a causa delle leggi sulla privacy del Regno Unito che gli garantiscono l’anonimato a meno che non affronti accuse penali. Non è mai stato accusato e nega qualsiasi illecito“.

La Federcalcio inglese indaga su presunti reati sessuali in Premier

Secondo la ricostruzione fornita da The Athletic, l’uomo in questione ha affrontato almeno tre accuse da tre donne diverse di reati sessuali. La polizia nel corso degli anni ha indagato, ma tutti i casi sono stati archiviati. “In due dei casi, il Crown Prosecution Service (CPS) ha deciso che non c’erano prove sufficienti per procedere“. La Fa però non è del tutto convinta e anzi crede che l’uomo in questione sia un pericolo per il cacio inglese. Ha infatti fatto sapere che c’è «il rischio che questo individuo può rappresentare, o rappresenta, per bambini e/o adulti a rischio nel calcio affiliato». La Fa ha anche il potere di emettere un ordine di sospensione provvisoria mentre viene eseguito un rapporto completo di valutazione del rischio.

Una delle tre donne ha contattato la polizia verso la fine del 2021, sostenendo di essere stata violentata a casa dell’uomo quando aveva 15 anni. La sua denuncia è stata inoltrata a un’unità di polizia specializzata per le indagini sui reati sessuali contro i minori di 16 anni. Tuttavia, gli investigatori che indagavano sulla sua denuncia non hanno potuto procedere a causa di un buco normativo.

“La legge stabilisce che se il presunto reato è avvenuto tra il 1956 e il 2004 e la presunta vittima era una ragazza di età compresa tra 13 e 15 anni, questa doveva sporgere denuncia entro un anno, altrimenti il ​​caso non poteva procedere. Pertanto, le è stato detto che il polizia aveva deciso di non intraprendere ulteriori azioni. L’uomo non è stato arrestato e il caso è stato archiviato”.

La Federcalcio è a conoscenza del fatto che l’uomo lavora ancora nel mondo del calcio, se non in Premier, in stretta vicinanza con calciatrici adulte e giovani che non sono a conoscenza delle questioni legali. L’uomo, “si è presentato volontariamente alla stazione di polizia il 12 giugno, accompagnato da un avvocato, per rispondere alle accuse di una delle donne sopra menzionate secondo cui avrebbe commesso uno stupro non recente. È stato interrogato sotto cauzione ma non arrestato“.

ilnapolista © riproduzione riservata