Lo ha fatto per aiutare la polizia “a perseguire chiunque abusi dei giocatori inglesi sui social”, memore di quanto successo nel 2021

Euro2024, la Federcalcio inglese finanzia un’unità speciale all’interno della polizia per combattere gli abusi social (Guardian)

Dopo la finale persa agli ultimi Europei, alcuni calciatori dell’Inghilterra, come Saka, sono stati vessati sui social per i rigori sbagliati. La Football Association (ndr la Federcalcio inglee) si sta impegnando affinché la storia non si ripeta. Come? Creando un’unità speciale all’interno della polizia britannica che si occuperà in maniera specifica di questi casi.

Euro2024, la Federcalcio vuole proteggere i calciatori inglesi dagli abusi sui social

Il Guardian scrive:

“La Federcalcio ha finanziato un’unità speciale all’interno della polizia britannica per aiutarla a perseguire chiunque abusi dei giocatori inglesi sui social media. L’organo di governo è impegnato da tempo a trasmettere alle autorità le prove di tali casi e purtroppo ce ne sono stati troppi”.

A tal proposito si è espresso Mark Bullingham, l’amministratore delegato della Federcalcio: «Ovviamente ne parliamo continuamente con i giocatori e ora stiamo facendo le cose in modo diverso. In passato ciò che facevamo era mettere insieme tutti i dati, in pratica un pacchetto di prove, da fornire alla polizia. Ma questa volta siamo andati oltre e stiamo effettivamente finanziando un’unità all’interno della polizia britannica che poi procederà ad esaminare i casi».

«Quindi stiamo pagando perché si svolga l’azione penale e finanziando la polizia per assicurarsi che, se ci sono casi degli esempi che abbiamo visto prima, vengano perseguiti», ha continuato.

Bullingham ha affermato che l’esatto totale del finanziamento dipenderà dal numero di procedimenti giudiziari avviati, ma la “cifra approssimativa” è di “circa 25.000 sterline”.

ilnapolista © riproduzione riservata