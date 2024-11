Infantino, il suo nome inciso due volte sul trofeo della Coppa del Mondo per club (il Times)

Tiffany & Co. ha realizzato il nuovo trofeo placcato in oro in occasione della Coppa del Mondo per club, dove figura anche il nome del Presidente Gianni Infantino

Il nome di Gianni Infantino inciso sul nuovo trofeo della Coppa del Mondo per club per ben due volte. Il torneo prevede 32 squadre e si svolgerà negli Stati Uniti durante la prossima estate. Ecco quanto riportato dal Times:

“Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha fatto incidere il suo nome sul nuovo trofeo della Coppa del Mondo per club, non una ma due volte“, descrivendone poi tutte le caratteristiche: “Il trofeo placcato in oro per il nuovo torneo a 32 squadre, che si svolgerà negli Stati Uniti la prossima estate, è stato progettato dalla Fifa e realizzato dalla gioielleria di lusso Tiffany & Co.“.

Il nome di Gianni Infantino inciso sula trofeo della Coppa del Mondo per club: “Testimoni di una nuova era”

Ecco cosa c’è scritto sulla Coppa: “Siamo testimoni di una nuova era. L’era d’oro del calcio per club: l’era della Coppa del Mondo per club Fifa. L’apice di tutte le competizioni per club. Ispirato dal presidente della Fifa Gianni Infantino.“La firma di Infantino è incisa anche sul trofeo, come “presidente fondatore, Gianni Infantino“. La dicitura è incisa in 13 lingue, tra cui greco antico e latino“.

Scrive ancora il Times: “Il 54enne non è stato da meno rispetto ai suoi predecessori. La prima Coppa del Mondo è stata chiamata ‘trofeo Jules Rimet’ in onore del francese che ha lanciato il torneo nel 1930 mentre era il presidente della Fifa“.

“La Fifa ha anche rilasciato un’intervista di quattro minuti in cui Infantino parla del trofeo. Descrive il torneo come ‘audace e coraggioso‘, anche se replica il formato utilizzato ai Mondiali per squadre nazionali tra il 1998 e il 2022 (32 squadre in otto gruppi da quattro, prima di quattro turni ad eliminazione diretta)“. “Questo torneo è sicuramente un punto di svolta per il calcio di club a livello mondiale“, aggiunge il dirigente sportivo.

La conclusione del quotidiano britannico: “Chelsea e Manchester City saranno i due club inglesi, e tra i 12 club europei, coinvolti nel torneo dal 15 giugno al 13 luglio. Il sorteggio si svolgerà a Miami il 5 dicembre“.

