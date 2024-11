Il Nottingham Forest è il nuovo “Leicester 2016”: Wood e Milenkovic gli uomini chiave della rinascita (Bbc)

L’ex Fiorentina è un muro, sono la seconda miglior difesa del campionato. Ora sono terzi, l’anno scorso rischiavano la retrocessione.

Inizio di stagione ottimo per il Nottingham Forest, che dopo 10 partite in Premier League è al terzo posto con 19 punti. E’ la sua posizione più alta in classifica dal 1998 e le loro prime partite della stagione stanno rispecchiando quello che è stato il Leicester nella stagione 2015-16, che poi vinse la Premier. L’anno scorso lottavano per non retrocedere.

Il Nottingham Forest potrà essere il nuovo “Leicester 2016” in Inghilterra?

La differenza la sta facendo l’attaccante 32enne neozelandese Chris Wood, che ha già segnato 8 gol in stagione; solo Haaland ha fatto più gol dal 2023 di lui.

Secondo la Bbc c’è anche un altro uomo chiave della squadra, ovvero Nikola Milenkovic, il difensore ex Fiorentina che era stato in passato accostato anche al Napoli:

L’arrivo di Milenkovic dalla Fiorentina è già sembrato un affare, forma una grande coppia con l’altro centrale, Murillo. L’ex Fiorentina e il centrocampista Anderson hanno notevolmente aumentato la qualità della squadra. Sono la seconda miglior difesa dopo il Liverpool, con 7 gol subiti; l’anno scorso ne avevano subiti il doppio. C’erano alcuni dubbi quando arrivò il tecnico Nuno Espirito Santo dall’Arabia, ma sta costruendo pian piano una grande realtà come aveva fatto col Wolveramphton in passato. Sta aumentando le prospettive del Forest, anche se dopo la sosta delle nazionali arriveranno i match contro le squadre più forti; hanno però inflitto l’unica sconfitta del Liverpool fino ad ora.

La multa di 800mila euro per il match contro il Luton

La Football Association ha presentato un conto salatissimo al Nottingham Forest, che ad aprile scorso si era scatenato contro il Var sui social dopo la sconfitta con l’Everton. Il club aveva accusato l’arbitro Stuart Attwell di essere un tifoso del Luton (che era in lotta per non retrocedere con il Notthinghamù9 e quindi di essere stato di parte nell’arbitrare la partita. Ora la Federcalcio inglese ha stabilito che il Nottingham Forest dovrà pagare una multa di 750.000 sterline (circa 896.000 euro).

