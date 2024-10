«Var tifoso del Luton». Il Nottingham Forest multato di circa 800.000 euro dalla Federcalcio inglese

La Football Association ha presentato un conto salatissimo al Nottingham Forest, che ad aprile scorso si era scatenato contro il Var sui social dopo la sconfitta con l’Everton. Il club aveva accusato l’arbitro Stuart Attwell di essere un tifoso del Luton (che era in lotta per non retrocedere con il Notthinghamù9 e quindi di essere stato di parte nell’arbitrare la partita. Ora la Federcalcio inglese ha stabilito che il Nottingham Forest dovrà pagare una multa di 750.000 sterline (circa 896.000 euro).