Il Napoli non perde con l’Inter nonostante Dumfries-Cuadrado e il Devoto-Marotta

Punto esclamativo a Milano! Il Napoli esce imbattuto e da capolista nonostante Mariani e la trasformazione di Dumfries in Cuadrado. «Io non la giudico, lei non giudica me». Devoto Marotta, antropologia del Var.

Pronti via ed Acerbi recita I have a dream nelle orecchie di Lukaku per penitenza. Politano fa il terzino, e Conte fa il Conte. Loro hanno la palla noi il controllo: ça va san dire.

Primo Corner, spizzata di Amir e McTom zittisce San Siro. Lo scozzese è la cazzimma in smoking. Zero ad uno.

Gilmour messo a uomo su Calhanoglu si scorda Chalanoglu. I Meret ci arriva a metà, tocca solo.

Uno ad uno.

Si riparte. Loro spingono forte, noi ci stringiamo tipo falange macedone con sarisse e scudi. Alessandro Buongiorno è Magno. Msret ritorna Bucefalo

Rientra Lobotka e l’ansia trova una tregua insperata.

Mariani scambia il calcio per la banca dell’acqua e concede un rigore di pura immaginazione che Calhanoglu sbaglia per giustizia divina.

Si resta uno ad uno.

Entra Ngonge che all’ultima curva regala il match point a Simeone. Giovanni sbaglia il colpo del delitto perfetto, quello che avrebbe mandato in analisi mezza Italia calcistica.

Punto prezioso. Da Milano ne portiamo via quattro su sei e ci torniamo l’anno prossimo. Quattro scontro diretto archiviato, cinque punti ottenuti. Cone ha raffronto ciò che aveva previsto: alla sosta da capolista. Tutto il resto è la solita aria fritta

