POSTA NAPOLISTA - Il Napoli potrebbe riuscire in una infilata di tre-quattro scudetti come è successo alle strisciate nella loro storia

Io sogno il Napoli con la stella sul petto

Egregio direttore, ebbene sì, sono “uscito pazzo”. O forse no?

In questi giorni di festeggiamenti napoletani, la gloriosa Inter ha dovuto cedere il passo al Napoli in campionato e la beneamata Juventus rischia di non vedere coronato il desiderato rientro all’ovile dell’eroe Antonio.

In questo clima mi è balenato un sogno, una visione: la stella sulla maglia del Napoli.

Quando esterno questo mio sogno tutti mi sor-ridono in faccia, dandomi del pazzo. Ebbene io ripenso a quante volte negli ultimi quindici anni ho dovuto difendere l’onore del presidente dalla deriva papponista.

Ebbene, mentre oggi la maggioranza dei tifosi del Napoli si sono dovuti piegare all’evidenza, io voglio alzare ancora di più l’asticella.

Devo confessare che io sono un classe ’63 e quindi posso al meglio pensare che potrò testimoniare un’altra ventina di campionati.

Io auspico allora che il Napoli riesca in una infilata di 3-4 scudetti (magari tutti sotto la guida di Conte) come è successo alle strisciate nella loro storia.

E devo dire che io per la stella rinuncerei anche alla vittoria della Champions (eresia!!).

La verità è che un club che sia in grado di vincere un campionato su tre per venti anni non potrà che riuscire ad acciuffare anche qualche trofeo europeo.

E allora avremo la botte piena e la moglie ubriaca.

A proposito, io non sono ubriaco.

Con stima,

Luca D’Angelo