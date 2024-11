Hamilton: «È vero, volevo saltare le ultime 3 gare dell’anno e prepararmi alla Ferrari»

“L’ho detto in Brasile, nella foga del momento. Avrei preferito andarmene su una spiaggia. Ma ora sono qui e non devo dimostrare niente a Wolff”

Lewis Hamilton ha ammesso che il suo criptico messaggio radio intercettato nel post-gara in Brasile, quando diceva che avrebbe potuto correre per la Mercedes “per l’ultima volta”, era vero: voleva saltare le ultime gare del mondiale di F1 e scappare via, alla Ferrari, il prima possibile.

Parlando da Las Vegas (dove si corre questo fine settimana), in realtà ha detto era la foga del momento. “In quel momento mi sentivo così, come se non volessi davvero tornare dopo quel weekend. Ma penso che sia naturale. È frustrante quando hai una stagione come questa, che sono abbastanza sicuro che non avrò di nuovo, o almeno lavorerò per non averla di nuovo. Non è stata una bella sensazione in quel momento”.

Hamilton dice che non deve dimostrare nulla a Wolff e alla Mercedes. “Sono qui in piedi, mi sento forte, mi sono allenato bene, mi sento benissimo. Sono in questo gioco da molto tempo. Sono state dette così tante cose su di me, ci sono state così tante micro-aggressioni, ovviamente non dal mio capo perché mi ha supportato in tutti questi anni e abbiamo ottenuto molto insieme, ma intendo in generale, dai media, e niente può abbattermi”.

