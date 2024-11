Hamilton, niente test Ferrari. La Mercedes non lo libera quest’anno (Autosport)

Nel giorno dei test ad Abu Dhabi la Mercedes aveva programmato alcuni appuntamenti promozionali a cui Hamilton dovrà partecipare per contratto

Lewis Hamilton alla Ferrari, ci siamo (ma non troppo). Come previsto da normativa, il pilota non potrà sedersi sulla monoposto del 2025 del Team Ferrari fino ai test in Bahrein, per cui è stato trovato un espediente: il campione testerà la vettura del 2022 (F1-75), in modo tale da potersi abituare velocemente ed essere subito incisivo. «Non sono sicuro – ha detto Frederic Vasseur in proposito ad Autosport – che Hamilton abbia bisogno di molte ore per abituarsi alla Ferrari. È un pilota sufficientemente esperto per essere veloce già nel primo giorno, o comunque molto in fretta. Faremo uno o due giorni di TPC, poi i test in Bahrain e sono convinto che sarà abbastanza».

Hamilton, Ferrari soltanto rimandata

Scrive così il noto portale Autosport:

“La prima apparizione di Lewis Hamilton in Formula 1 per la Ferrari sembra destinata a verificarsi con la vettura del 2022 all’inizio del prossimo anno, con un’apparizione nei test post-stagione di Abu Dhabi ora esclusa. Il sette volte campione si unirà alla squadra di Maranello per il 2025 , avendo deciso all’inizio di quest’anno di lasciare la Mercedes dopo quelle che saranno state 12 stagioni con la casa automobilistica tedesca.

La Ferrari aveva nutrito qualche speranza che la partnership con Hamilton potesse iniziare presto se la Mercedes avesse rilasciato il britannico per i test sugli pneumatici post-stagione che si terranno ad Abu Dhabi il martedì dopo la finale della stagione di F1 a dicembre. Tuttavia, Autosport ha appreso che tale scenario è stato ora escluso, con la Mercedes che ha impegnato Hamilton in alcuni appuntamenti promozionali di fine anno, tra cui un’apparizione per lo sponsor principale della squadra Petronas il giorno in cui si svolgeranno i test di Abu Dhabi”.

Inoltre, spiega il Telegraph:

“Fonti del team hanno suggerito che Hamilton e il direttore del team Mercedes Toto Wolff hanno discusso su se fosse fattibile cambiare i piani, ma hanno deciso congiuntamente che sarebbe stato meglio onorare quell’apparizione e altri obblighi di fine anno nel Regno Unito, al fine di «terminare la relazione nel modo giusto»“.

ilnapolista © riproduzione riservata