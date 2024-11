Guardiola rinnova col City: «Le quattro sconfitte sono state la ragione per cui ho sentito di non poter andare via»

«Ma dopo tutto quello che è successo nell’ultimo mese nel club, dagli infortuni alle sconfitte, ho deciso di restare. Non voglio deludere il club in questo periodo!»

Pep Guardiola rinnova per due anni col Manchester City quasi a sorpresa, quindi fino al 20 giugno del 2027. L’annuncio è stato dato dal club campione d’Inghilterra.

Sebbene alcuni dicano che nel nuovo accordo non ci sarebbe una clausola che permetterebbe al tecnico di liberarsi nel caso il City fosse retrocesso a tavolino per i casi di infrazioni al fair play finanziario della Premier per i quali è sotto inchiesta, il Guardian fa sapere che il nuovo contratto non prevede alcuna clausola rescissione.

The journey continues 🩵 pic.twitter.com/8aluupvQw9 — Manchester City (@ManCity) November 21, 2024

Dopo l’annuncio Pep ha rilasciato alcune dichiarazioni:

«Perché restare? Beh, sentivo che non potevo andarmene ora. È semplice. Non chiedetemi il perché. Forse le quattro sconfitte sono state la ragione per cui ho sentito di non poter andare via…».

E ancora: «Sinceramente pensavo che questa sarebbe stata la mia ultima stagione. Ma dopo tutto quello che è successo nell’ultimo mese nel club, dagli infortuni alle sconfitte, ho deciso di restare. Non voglio deludere il club in questo periodo!»

