Guardiola: «A Barcellona le critiche che fanno più male sono quelle che arrivano dall’interno»

Pep Guardiola, attuale allenatore del City ma grande ex del Barcellona, ha rilasciato un’intervista durante il documentario El Nou Clam, su Tv3, ripresa poi anche da Marca. Durante la lunga chiacchierata ha parlato delle difficoltà incontrate da allenatore del Barcellona. Nella capitale catalana, Guardiola ha vinto praticamente tutto: due Champions, due Mondiale per Club, tre campionati.

«Alla fine, capisci che conta solo convincere i tuoi giocatori»

Di seguito le sue parole sul Barcellona:

«A Barcellona ci sono grandi pretese. Essere allenatore del Barça è la cosa più difficile. È sempre stato così e sempre sarà così. È successo a tutti noi. I colpi (le critiche, ndr) arrivano da ogni parte e ogni giorno. Ma i colpi che fanno più male sono quelli che arrivano dall’interno. Ci sono tante piccole guerre interne ogni giorno al Barça. Il club non cambierà mai, si ritrova sempre in battaglie, alcuni utile altre meno. Devi decidere quali guerre combattere. Alla fine, arrivi alla conclusione che l’unica cosa che conta è convincere i tuoi giocatori della tua idea e di cosa pensi che debba essere fatto per il resto è meglio non entrare in certe vicende, meglio pensare alla salute».

Ma da tanta sofferenza può arrivare anche tanta gioia. E infatti Guardiola ha poi aggiunto:

«Dal mio punto di vista, il Barça non dovrebbe cambiare modello. Dall’esterno tutti vedono il Barça come qualcosa di diverso. Questo club emana carisma, un odore speciale. Quale complimento più grande si può ricevere?»

