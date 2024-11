Genoa, esonerato Gilardino: arriva Vieira, che litigò con Balotelli a Nizza

Il centravanti del Genoa ad aprile: «Il modo in cui voleva giocare non si addiceva alle mie caratteristiche. Non sarei mai andato via da Nizza se non fosse stato per questo».

Il Genoa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino dopo il deludente inizio di stagione. Al suo posto arriva Patrick Vieira.

Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, sono stati fatali le continue incomprensioni tra società e allenatore, anche per quanto riguarda il calciomercato.

E Nicolò Schira approfondisce la questione:

Le frizioni tra alcuni dirigenti del Genoa e Alberto Gilardino nascono dall’estate. Gila aveva rinnovato con la promessa che sarebbe partito solo un big e la costruzione di una squadra ambiziosa (tanto che viene inserito un ricco bonus in caso di Europa). In realtà 777 Partners vivacchia sul mercato e di big ne vendono ben 3 (Retegui, Gudmundsson e Martinez). Prime frizioni che crescono nel mese di ottobre. Dal club accusano Gila dei risultati deludenti e di un gioco poco offensivo e meno efficace rispetto alla stagione scorsa. Tanto che – in caso di sconfitta col Bologna – sarebbe stato esonerato. La rimonta firmata Pinamonti salva Gilardino, che invoca rinforzi e spinge insieme a Zangrillo per avere Balotelli (Blazquez contrario fino all’ultimo).

I 4 punti con Parma e Como sembrano allontanare il ribaltone. Tra i motivi di attrito anche i tanti infortuni, che il club attribuisce ai metodi dello staff di Gila. Col Cagliari domenica sarebbe dovuta essere la prova del nove. Invece la parte straniera (Blazquez-Spors) del club ha spinto per cambiare subito, di fatto non sfruttando neppure il vantaggio della sosta (cambiare per cambiare è stata persa una settimana di lavoro). Per Gila l’errore di aver rinnovato “a scatola chiusa” in primavera quando aveva altre proposte (Fiorentina e Monza). Una scelta di cuore che non ha pagato…

Il Genoa sceglie Vieira, Balotelli ai tempi di Nizza: «Sono andato via a causa sua»

Mario Balotelli conosce bene il nuovo tecnico del Genoa, perché lo ha avuto come allenatore al Nizza. In un’intervista a So Foot fatta ad aprile, il centravanti aveva dichiarato:

«Ho vissuto a Villefranche ed è stato pazzesco. Avevo il sorriso ogni giorno perché la mia era una vita da sogno, davvero. Il problema è stato il modo in cui Patrick Vieira voleva giocare. Non si addiceva molto alle mie caratteristiche. Non avevo alcun problema con lui, mi trovavo bene, semplicemente a livello sportivo però non ero d’accordo con quanto diceva. Se non avessi avuto questi problemi con lui non avrei mai lasciato Nizza. Ero davvero felice lì».

Bisognerà capire ora come si è evoluto il rapporto tra i due in questi mesi e se il nuovo attaccante del Genoa troverà spazio con il tecnico francese.

