Francia-Israele, a mezz’ora dal fischio di inizio lo Stade de France è vuoto – VIDEO

Clima surreale a Parigi. Allo Stade de France non c’è praticamente nessuno e tra mezz’ora inizia la partita di Nations League tra Francia e Israele. Al momento, da come si evince dal video pubblicato su X, ci dovrebbero essere i 4 mila poliziotti schierati per impedire ogni tipo di disordine, bandiere della Palestina e altre provocazioni. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45.

Le Stade de France va sonner creux ce soir. 😶 🎥 @julienrbcc pic.twitter.com/km27BQW4Jl — Actu Foot (@ActuFoot_) November 14, 2024

La paura di Parigi per Francia-Israele: 4.000 agenti in strada, 150 israeliani in tribuna

Parigi aspetta Francia-Israele e teme una nuova Amsterdam. Stasera allo Stade de France sarà schierato un agente ogni cinque possessori di biglietto, scrive il Guardian. Ne sono stati venduti meno di 20.000 (in uno stadio da 80.000 posti). Sono attesi solo 150 tifosi israeliani. In strada scenderanno 4.000 poliziotti e 1.600 addetti alla sicurezza.

Ieri sera la polizia antisommossa parigina si è scontrata con i manifestanti filo-palestinesi all’esterno di un evento di gala a Parigi, dove si stavano raccogliendo fondi per l’esercito israeliano. Era atteso un intervento, poi annullato, del ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich.

Una manifestazione pro-palestinese è stata organizzata a Saint-Denis alle 18, ma poi è stata spostata in Place du Front-Populaire, capolinea della linea 12 della metropolitana. Il capo della polizia francese Laurent Nuñez ha dichiarato che i suoi agenti hanno imparato la lezione dalle scene di Amsterdam: “Dovremo presidiare tutti gli spazi pubblici, anche lontano dallo stadio”.

Allo stadio ci saranno il presidente francese Emmanuel Macron e il suo ministro degli Interni Bruno Retailleau, insieme agli ex presidenti François Hollande e Nicolas Sarkozy.

